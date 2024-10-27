صحة بني سويف تدعم مركز طبي شرق النيل ومستشفى الصدر بأجهزة حديثة
أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن دعم قسم العلاج الطبيعي بمركز طبي شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة ومستشفى الصدر بأجهزة حديثة ومتطورة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستجابة للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بمركز طبي شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة ومستشفى الصدر.
وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وأكدت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الأجهزة الجديدة تشمل أجهزة موجات فوق الصوتية لقسم العلاج الطبيعي بمركز طبي شرق النيل، بالإضافة إلى استحداث جهاز الموجات الكهرومغناطيسية في قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الصدر، ويستخدم جهاز الموجات الكهرومغناطيسية في جلسات العلاج الطبيعي لعلاج عدد من الحالات، بما في ذلك التئام الكسور، التهاب الأعصاب، وآلام الظهر والرقبة.
وأضافت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذه الأجهزة ستساهم في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مما يسهم في تحسين النتائج العلاجية ويخفف من معاناة المرضى، موضحة أن هذا التحديث يعكس التزام الوزارة بتوفير أحدث التقنيات الطبية وتعزيز الكفاءات البشرية في هذا المجال.
تحقيق أفضل النتائج للمرضى
وأشارت الدكتورة سماح جاد، إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الصحية لتحقيق الأهداف المنشودة، داعية جميع العاملين في القطاع الصحي إلى الاستفادة القصوى من هذه الأجهزة الحديثة وتطبيقها بشكل فعال لضمان تحقيق أفضل النتائج للمرضى.
في السياق نفسه، أعرب عدد من الأطباء والمختصين في العلاج الطبيعي عن تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين أنها ستسهم بشكل كبير في تحسين جودة العلاج وتوفير خيارات علاجية متقدمة، تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه الصحة في بناء إنسان قوي وصحيح.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.