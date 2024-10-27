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صحة بني سويف تدعم مركز طبي شرق النيل ومستشفى الصدر بأجهزة حديثة

الدكتورة سماح جاد،
الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف

أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن دعم قسم العلاج الطبيعي بمركز طبي شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة ومستشفى الصدر بأجهزة حديثة ومتطورة. 

اجهزة طبية حديثة ببني سويف
اجهزة طبية حديثة ببني سويف

وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستجابة للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، بمركز طبي شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة ومستشفى الصدر.

صحة بني سويف تدعم مركز طبى شرق النيل ومستشفى الصدر بأجهزة حديثة
صحة بني سويف تدعم مركز طبى شرق النيل ومستشفى الصدر بأجهزة حديثة

وكيل وزارة الصحة ببني سويف

وأكدت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الأجهزة الجديدة تشمل أجهزة موجات فوق الصوتية لقسم العلاج الطبيعي بمركز طبي شرق النيل، بالإضافة إلى استحداث جهاز الموجات الكهرومغناطيسية في قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الصدر، ويستخدم جهاز الموجات الكهرومغناطيسية في جلسات العلاج الطبيعي لعلاج عدد من الحالات، بما في ذلك التئام الكسور، التهاب الأعصاب، وآلام الظهر والرقبة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن هذه الأجهزة ستساهم في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مما يسهم في تحسين النتائج العلاجية ويخفف من معاناة المرضى، موضحة أن هذا التحديث يعكس التزام الوزارة بتوفير أحدث التقنيات الطبية وتعزيز الكفاءات البشرية في هذا المجال.

<strong>عدد من الأطباء والمختصين في العلاج الطبيعي</strong>
عدد من الأطباء والمختصين في العلاج الطبيعي

تحقيق أفضل النتائج للمرضى

وأشارت الدكتورة سماح جاد، إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الصحية لتحقيق الأهداف المنشودة، داعية جميع العاملين في القطاع الصحي إلى الاستفادة القصوى من هذه الأجهزة الحديثة وتطبيقها بشكل فعال لضمان تحقيق أفضل النتائج للمرضى.

في السياق نفسه، أعرب عدد من الأطباء والمختصين في العلاج الطبيعي عن تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين أنها ستسهم بشكل كبير في تحسين جودة العلاج وتوفير خيارات علاجية متقدمة، تأكيدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه الصحة في بناء إنسان قوي وصحيح.

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