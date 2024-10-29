رئيس الشيوخ يرد على مدح أحد الأعضاء: "الصلاحية خلصت.. قول للزمان أرجع يا زمان"

دخل النائب محمد عبد العليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، في وصلة مدح في حق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: من حسن إدارتك الحضور الكثيف خلال الجلسة العامة.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، الموجه لوزير المالية أحمد كجوك، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.

النائب محمد عبد العليم الشيخ يمتدح رئيس مجلس الشيوخ، فيتو

وقال النائب: ذكاؤك في إدارة مجلس الشيوخ شهادة صلاحية جديدة.

نائب يمتدح رئيس مجلس الشيوخ

فيما قاطعه رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "الصلاحية خلصت.. قول للزمان ارجع يا زمان".

ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلبا مقدما من النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو المجلس، الموجه لوزير المالية أحمد كجوك، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.

تحسين كفاءة الإنفاق العام

وأكد النائب أمام الجلسة العامة، بحضور ممثلي الحكومة، أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وتزايد الضغط على الموارد المالية للدول.

تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام

وقال النائب: نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.

تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي

وأشار إلى أن آليات تحسين كفاءة الإنفاق العام تتضمن تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج، من خلال قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة، فضلًا عن الاعتماد على التحليل الاقتصادي التدقيق والمراجعة الدورية مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.

وكشف تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء من الحكومة مكونا من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025.