إصابة 12 شخصًا في انقلاب تروسيكل بطريق «إهناسيا ـ البهسمون» ببني سويف

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب تروسيكل على طريق «إهناسيا ـ البهسمون» الفرعي بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى الموقع.

إصابة 12 شخصًا في حادث ببني سويف

وتبين أن الحادث أدى إلى إصابة محمود جمال عبد العظيم (22 عامًا) باشتباه خلع في الكتف الأيمن، وسحر ورداني عبد اللطيف (35 عامًا) باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وسامية محمد فهمي (38 عامًا) بكدمات وسحجات، ودينا عاطف عبد الحميد (18 عامًا) باشتباه كسر في العمود الفقري.

كما أصيب كل من هند حسني محمد (42 عامًا)، وسارة أحمد عبد الخالق (18 عامًا)، وعلية حسين محمد (32 عامًا)، وهبة سمير فهمي (37 عامًا) وشقيقتها هند (35 عامًا)، وشعبان أحمد معوض (45 عامًا)، وأمل صابر محمد (40 عامًا)، ورحمة أحمد طه (18 عامًا) بإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي الرعاية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.