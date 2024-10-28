فيتو تكشف في عددها الجديد، أسرار وسيناريوهات مراجعة الاتفاق بين الحكومة و«النقد الدولى»

تكشف فيتو في عددها الجديد عن أسرار وسيناريوهات مراجعة الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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