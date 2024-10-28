الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، أسرار وسيناريوهات مراجعة الاتفاق بين الحكومة و«النقد الدولى»

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

 تكشف فيتو في عددها الجديد عن أسرار وسيناريوهات مراجعة الاتفاق  بين الحكومة وصندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

 

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