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منوعات

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

جنوب إفريقيا، فيتو
جنوب إفريقيا، فيتو

صرح وزير الصحة في جنوب أفريقيا أرون موتسوالدي اليوم الاثنين، أن ستة أطفال توفوا في بلدة سويتو هذا الشهر، بسبب تناولهم مركبا كيميائيا يُستخدم كمبيد حشري، وهي قضية أثارت دعوات لتشديد الرقابة على سلامة الغذاء، بحسب رويترز.

وتقول وسائل إعلام محلية إن الأطفال توفوا بعد تناولهم وجبات خفيفة اشتروها من متجر صغير في البلدة الواقعة قرب جوهانسبرج.

وقال موتسوالدي للصحفيين في أثناء إعلانه نتائج تحليل المادة السامة "سبب الوفاة ناجم بشكل قاطع عن الفوسفات العضوي... وهو مجموعة من المواد تستخدم عادة في الزراعة أو مبيدات حشرية".

مركبا كيميائيا يُستخدم كمبيد حشري

ولا يزال مسؤولون بمجال الصحة يترقبون نتيجة الاختبارات التي أجريت على مسحات من متاجر صغيرة ببلدة سويتو في إطار سعيهم لمعرفة مصدر الفوسفات العضوي.

وقال موتسوالدي "نظريتنا، حتى يثبت العكس، تستند إلى أن المحال تستخدم "الفوسفات العضوي" مبيدا حشريا لـ قتل الفئران... وتباع أيضا للسكان لقتل الفئران"، مضيفا أن المبيدات التي تحتوي على هذه المادة ليست مخصصة بشكل اعتيادي لاستخدامها في المنازل.

وتابع: "أي سم تستخدمه لقتل الآفات أو أي شيء آخر في المنزل لا يُفترض أن يودي بحياة البشر".

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