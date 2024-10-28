إسرائيل تشن غارات تستهدف مسئولا أمنيا بحزب الله

استهدفت غارات إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الإثنين، مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، عقب إنذارات إخلاء للسكان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، بعدما كانت وجهت ضربات فجرا أوقعت سبعة شهداء وفق وزارة الصحة.

وقالت الوكالة "شنّ الطيران المعادي غاراته الأولى بعد التهديد الإسرائيلي على مدينة صور واستهدفت شقة سكنية في شارع أفران بحر"، وأفادت لاحقا بـ"سلسلة غارات" إسرائيلية طالت المدينة.

وأشارت مصادر إلى أن المستهدف في الغارة الجديدة هو مسؤول أمني في حزب الله، يُدعى حسين فنيش.

وأفاد مصور فرانس برس في المدينة بتصاعد الدخان من المواقع المستهدفة، وأحدها مبنى على الكورنيش البحري.

وكانت غارات إسرائيلية على عدة مناطق جنوبي لبنان، تسبّبت بمقتل 21 شخصا وجرح أكثر من 60 آخرين، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، ومن بين القتلى 9 سقطوا في قصف إسرائيلي على حارة صيدا.

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