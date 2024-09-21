بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن حقيقة ما يحدث في أسوان، بعد انتشار مزاعم مفادها وجود مرض غامض يعاني منه الأهالي في أسوان.

جمال شعبان يكشف حقيقة المرض في أسوان

وأكد الدكتور جمال شعبان أن ما تم تداوله عما يحدث في أسوان مجرد شائعات، مطالبًا بعدم الترويج لها، وموضحًا أن وفد الطب الوقائي في المحافظة يدعو الأهالي للطمأنينة.

وقال الدكتور جمال شعبان بشأن ما يحدث في أسوان: "برجاء عدم ترويج إشاعات عن أسوان وبيان مجلس الوزراء يدعو للطمأنينة ووفد الطب الوقائي هناك يدعو الأهالي للطمأنينة.. #ما_تزعلوش".



وأوضح الدكتور جمال شعبان "توجد نزلات معوية فعلا.. لسه نتائج التحاليل لم تعلن".

بيان وزارة الصحة عن الحالات المصابة في أسوان

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، تلقى تقريرًا مفصلًا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بمحافظة أسوان، على خلفية ما تم رصده من تردد حالات مصابة بأعراض نزلات معوية على مستشفيات المحافظة، حسبما جاء في بيان وزارة الصحة.

وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو



وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التقرير أشار إلى قيام الفريق المركزي من قطاع الطب الوقائي، الذي توجه إلى أسوان، برئاسة الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، بالمرور على المستشفى الجامعي ومستشفى المسلة، ومستشفى الصداقة، ومستشفى دراو المركزي.

تكثيف التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالنزلات المعوية

وأشار إلي أنه تم مناظرة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم، والإطمئنان على حالتهم الصحية، وأشار التقرير أيضا إلى المرور على بعض المنازل في بعض القرى بإدارة دراو، وتم مقابلة الأهالي والتحدث معهم، للوقوف على الوضع الحالي بهذه المناطق، وتقديم التوعية اللازمة لهم.

حالات النزلات المعوية، فيتو



وقال الدكتور حسام عبد الغفار إنه "تم عقد ورشة عمل افتراضية للأطباء رؤساء الأقسام بالمستشفيات بالتدريب على بروتوكول التشخيص والعلاج والحجز، والإحالة لحالات النزلات المعوية"

وأضاف أنه من المقرر تنفيذ إجتماع لرفع وعي أطباء وحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية تجاه التعامل مع حالات النزلات المعوية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار "إن الوزير وجه بتكثيف التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالنزلات المعوية، والحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة".

كما وجه وزير الصحة بضرورة تأكد مديري المستشفيات من توافر الاحتياجات المطلوبة من مستلزمات وأدوية، حسبما جاء في بيان وزارة الصحة.