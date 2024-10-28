صفقة بنصف مليار دولار، إسرائيل تدعم قبتها الحديدية بمنظومة الليزر الدفاعي

أعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية عن صفقة غير تقليدية لشراء منظومات إطلاق الليزر الدفاعي، والتي كانت منتظرة في بداية 2025.

الاحتلال يشتري منظومات الليزر الدفاعي

وتمت الصفقة بين وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية والمنفذ والمطور الرئيسي، شركتي "رفائيل" و"ألبيت"، بتكلفة بلغت نحو نصف مليار دولار.

وستكون منظومة الليزر الدفاعي المسمّاة "درع النور" مكملة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الاحتلال الإسرائيلية تفاصيل الصفقة التي ترقبها الإسرائيليون منذ فترة لتقليلها تكاليف القبة الحديدية بشكل كبير.

ويقول الأمين العام لوزارة الاحتلال الإسرائيلية الجنرال إيال زمير، إن "منظومة الليزر الدفاعي، متعددة القوى متخصصة في الدفاع الجوي، من الأرض، ضد التهديدات الجوية، القذائف وراجمات القنابل والمسيرات والصواريخ".

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي، أن المنظومة بمثابة اختراق طريق تكنولوجي جديد بمستوى عالمي؛ فقدرات الإطلاق أثبتت نجاحًا قويًّا في التجارب العديدة".

ومن المتوقع أن "تنضم المنظومة الجديدة إلى منظومة القبة الحديدية، لتواجه مختلف التهديدات، ولكن ليس من المنتظر انضمامها للجيش الإسرائيلي فورًا"، وفقًا لتقارير عبرية.