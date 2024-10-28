الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صفقة بنصف مليار دولار، إسرائيل تدعم قبتها الحديدية بمنظومة الليزر الدفاعي

القبة الحديدية،فيتو
القبة الحديدية،فيتو

أعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية عن صفقة غير تقليدية لشراء منظومات إطلاق الليزر الدفاعي، والتي كانت منتظرة في بداية 2025.

الاحتلال يشتري منظومات الليزر الدفاعي

 

وتمت الصفقة بين وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية والمنفذ والمطور الرئيسي، شركتي "رفائيل" و"ألبيت"، بتكلفة بلغت نحو نصف مليار دولار.

وستكون منظومة الليزر الدفاعي المسمّاة "درع النور" مكملة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الاحتلال الإسرائيلية تفاصيل الصفقة التي ترقبها الإسرائيليون منذ فترة لتقليلها تكاليف القبة الحديدية بشكل كبير.

ويقول الأمين العام لوزارة الاحتلال الإسرائيلية الجنرال إيال زمير، إن "منظومة الليزر الدفاعي، متعددة القوى متخصصة في الدفاع الجوي، من الأرض، ضد التهديدات الجوية، القذائف وراجمات القنابل والمسيرات والصواريخ".

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي، أن المنظومة بمثابة اختراق طريق تكنولوجي جديد بمستوى عالمي؛ فقدرات الإطلاق أثبتت نجاحًا قويًّا في التجارب العديدة".

ومن المتوقع أن "تنضم المنظومة الجديدة إلى منظومة  القبة الحديدية، لتواجه مختلف التهديدات، ولكن ليس من المنتظر انضمامها للجيش الإسرائيلي فورًا"، وفقًا لتقارير عبرية.

الاحتلال يدعو لإخلاء أحياء مدينة صور اللبنانية بشكل فوري

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض مسيرة بالجليل الغربي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الجليل الغربي القبة الحديدية الإسرائيلية جيش الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلية

مواد متعلقة

الاحتلال يدعو لإخلاء أحياء مدينة صور اللبنانية بشكل فوري

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض مسيرة بالجليل الغربي

الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعلن إصابة 27 من جنوده في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

مدبولي: استقبال 9 ملايين لاجئ ومهاجر يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads