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صحة ومرأة

الأسباب الثلاثة الرئيسية للأنيميا وأعراضها المختلفة

الأنيميا، فيتو
الأنيميا، فيتو

الأنيميا أو فقر الدم يحدث عندما يكون هناك انخفاض في خلايا الدم الحمراء المتداولة، وعندما يحدث هذا، لا يستطيع الدم توفير ما يكفي من الأكسجين للجسم، وقد يشعر الشخص المصاب بفقر الدم بالتعب أو الضعف.

يمكن أن تسبب حالات صحية أخرى، مثل تلك التي تتداخل مع إنتاج الجسم لخلايا الدم الحمراء السليمة (RBCs) أو تزيد من معدل تحلل أو فقدان هذه الخلايا، فقر الدم، ويمكن أن يؤدي فقر الدم إلى أعراض بما في ذلك التعب وضيق التنفس والدوار، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض الأنيميا

الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم هي التعب، وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى:

ومع ذلك، تختلف الأعراض من شخص لآخر، وقد يعاني بعض الأشخاص المصابين بفقر الدم الخفيف من أعراض قليلة أو معدومة.

أنواع الأنيميا

توجد أشكال عديدة من فقر الدم، ولكل نوع أعراض مميزة، وتتضمن بعض أنواع فقر الدم الشائعة ما يلي:

يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشكل الأكثر شيوعًا لفقر الدم، حيث ينتج الجسم عددًا قليلًا جدًا من خلايا الدم الحمراء بسبب نقص الحديد في الجسم، وقد يتطور نتيجة لما يلي:

  • اتباع نظام غذائي منخفض الحديد
  • الدورة الشهرية الغزيرة
  • التبرع المتكرر بالدم
  • بعض حالات الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون
  • الأدوية التي تهيج بطانة الأمعاء، مثل الإيبوبروفين

يمكن أن يسبب أعراضًا بما في ذلك:

  • التعب
  • الدوار
  • برودة الأطراف

أسباب الأنيميا

يحتاج الجسم إلى خلايا الدم الحمراء للبقاء على قيد الحياة، وتنقل الدماء الهيموجلوبين، وهو بروتين معقد يرتبط بجزيئات الحديد، وتحمل هذه الجزيئات الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم.

يمكن أن تؤدي الحالات الصحية المختلفة إلى انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء وتسبب فقر الدم.

هناك أنواع عديدة من فقر الدم ولا يوجد سبب واحد. في بعض الأشخاص، قد يكون من الصعب تحديد سبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

الأسباب الثلاثة الرئيسية لفقر الدم هي:

فقدان الدم

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو الشكل الأكثر شيوعًا لفقر الدم، وغالبًا ما يكون فقدان الدم هو السبب، ويمكن أن يؤدي فقدان الدم إلى انخفاض مستويات الحديد في الدم، مما يسبب فقر الدم.

عندما يفقد الجسم الدم، فإنه يسحب الماء من الأنسجة خارج مجرى الدم للمساعدة في الحفاظ على الأوعية الدموية ممتلئة، وهذا الماء الإضافي يخفف الدم، مما يقلل من عدد خلايا الدم الحمراء.

يمكن أن يكون فقدان الدم حادًا (قصير الأمد) أو مزمنًا (طويل الأمد).

تشمل بعض أسباب فقدان الدم الحاد الجراحة والولادة والصدمات، ومع ذلك فإن فقدان الدم المزمن هو المسؤول في أغلب الأحيان عن فقر الدم، وقد ينتج فقدان الدم المزمن عن حالات مثل قرحة المعدة، أو بطانة الرحم، أو السرطان، أو نوع آخر من الأورام.

وتتضمن الأسباب الأخرى لفقر الدم بسبب فقدان الدم ما يلي:

حالات الجهاز الهضمي، مثل البواسير، أو السرطان، أو التهاب المعدة

استخدام الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين

نزيف دموي غزير أثناء الدورة الشهرية

انخفاض أو ضعف خلايا الدم الحمراء

يمكن لعدد من الأمراض أن تؤثر على نخاع العظم، وأحد هذه الأمراض هو سرطان الدم، وهو نوع من السرطان يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء المفرطة وغير الطبيعية، وهذا يعطل إنتاج خلايا الدم الحمراء.

تسبب مشاكل نخاع العظم أيضًا فقر الدم، ويعرف بفقر الدم اللاتنسجي، على سبيل المثال، يحدث عندما يكون عدد الخلايا الجذعية في النخاع قليلًا أو لا يوجد.

في بعض الحالات، يحدث فقر الدم عندما لا تنمو خلايا الدم الحمراء وتنضج كما هو معتاد، ويحدث هذا لدى الأشخاص المصابين بالثلاسيميا، وهو شكل وراثي من أشكال فقر الدم.

تدمير خلايا الدم الحمراء

عادةً ما يبلغ عمر خلايا الدم الحمراء 120 يومًا، ومع ذلك، قد يدمرها الجسم أو يزيلها قبل أن تكمل دورة حياتها الطبيعية في مجرى الدم.

فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي يحدث بسبب تدمير خلايا الدم الحمراء، ويحدث عندما يخطئ الجهاز المناعي في اعتبار خلايا الدم الحمراء مادة غريبة ويهاجمها.

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