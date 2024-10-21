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علاج 217 مريضا بقافلة طبية لجامعة الزقازيق

علاج 217 مريضا بقافلة
علاج 217 مريضا بقافلة طبية لجامعة الزقازيق

 قال أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي محافظة الشرقية، إنه تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ومستشفيات جامعة الزقازيق، تم تنظيم قافلة طبية مجانية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 217 مريضا، وهم ضمن المرضى غير القادرين بقرية الشعراء الكبرى وحى النصر ومدينة كفر صقر، ومركز ومدينة أبو كبير، وقرى بن شبل وبنتف وتل حوين وشمبارة بمركز الزقازيق، وقرى كفر الباشا وفرغان وأبو متنا بمركز ديرب نجم وذلك تحت إشراف مديرية  التضامن الاجتماعي بالشرقية تنفيذًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (بداية جديدة لبناء الإنسان) لتحسين جودة حياة المواطنين.

 

قافلة شاملة بالجامعة وإحدى الجمعيات الأهلية 

وتم  تنظيم قافلة طبية علاجية في تخصصات الصدر والعيون والأعصاب والعظام والمخ والأعصاب والسمعيات والجراحة العامة والأطفال والباطنة والمسالك، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد (217) مريض وذلك عقب إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة،  بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتم تسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية للمرضى.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية احمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن محافظة الشرقية تنظيم قافلة طبية مستشفيات جامعة الزقازيق التعاون بين جمعية خيرية

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