السبب الأكثر شيوعًا للعقم عند النساء، أعراض وطرق علاج تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي اضطراب في الجهاز الصماء، حيث تتطور أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل على المبايض، وتؤثر متلازمة تكيس المبايض على النساء في سنوات الإنجاب.

وتشمل الأعراض تغيرات في الدورة الشهرية ونمو الشعر الزائد، وإذا لم يتم علاجها، فقد تؤدي إلى العقم ومضاعفات أخرى.

تنمو لدى معظم النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض عدد من الأكياس الصغيرة، أو الأكياس المملوءة بالسوائل، على مبايضهن، والأكياس ليست ضارة، لكنها يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن في مستويات الهرمونات.

تعد متلازمة تكيس المبايض هي السبب الأكثر شيوعًا للعقم عند النساء - لأنها يمكن أن تمنع التبويض، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

النساء اللاتي يمكنهن الحمل مع متلازمة تكيس المبايض لديهن معدل أعلى من الإجهاض، ومرض السكري الحملي، وارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل، وتسمم الحمل، والولادة المبكرة.

أسباب تكيس المبايض

لا يوجد سبب معروف لمتلازمة تكيس المبايض، ومع ذلك، هناك ارتباطات مع زيادة الأنسولين، والالتهاب منخفض الدرجة، والوراثة.

عوامل الخطر التي تؤدي للإصابة بتكيس المبايض

يعتقد أن متلازمة تكيس المبايض لها مكون وراثي، والسيدات الذي لديهم أم أو أخت مصابة بمتلازمة تكيس المبايض هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض من شخص لا يعاني أقاربه من هذه الحالة، وهذا الرابط العائلي هو عامل الخطر الرئيسي.

السكر هو المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، ويتم تنظيمه في الجسم عن طريق الأنسولين، الذي يفرزه البنكرياس، الشخص المصاب بمقاومة الأنسولين غير قادر على استخدام الأنسولين بكفاءة. هذا يتسبب في زيادة إفراز البنكرياس للأنسولين لتلبية احتياجات الجسم من الجلوكوز.

يُعتقد أن زيادة الأنسولين تؤثر على قدرة المرأة على التبويض بسبب تأثيره على إنتاج الأندروجين، وقد أظهرت الأبحاث أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يعانين من التهاب منخفض الدرجة يحفز المبايض المتعددة التكيسات على إنتاج الأندروجينات.

المخاطر الصحية المرتبطة بتكيس المبايض

هناك العديد من المخاطر الصحية المرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض، وتشمل:

مرض السكري من النوع 2

العقم

ارتفاع نسبة الكوليسترول

ارتفاع الدهون

انقطاع النفس أثناء النوم

مرض الكبد

نزيف الرحم غير الطبيعي

ارتفاع ضغط الدم

السمنة

متلازمة التمثيل الغذائي

الكبد الدهني غير الكحولي (التهاب الكبد الدهني)

الاكتئاب والقلق

كما أن هناك خطر متزايد للإصابة بسرطان بطانة الرحم، ومرض السكري الحملي، وارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل، والنوبات القلبية، والإجهاض.

أعراض تكيس المبايض

بصرف النظر عن الأكياس على المبايض، تشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض ما يلي:

عدم انتظام الدورة الشهرية

مستويات الأندروجين الزائدة

انقطاع النفس أثناء النوم

مستويات عالية من التوتر

ارتفاع ضغط الدم

علامات جلدية

العقم

حب الشباب والبشرة الدهنية وقشرة الرأس

ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية

فرط التقرن الأسود، أو بقع داكنة على الجلد

التعب

الصلع الوراثي الأنثوي

مقاومة الأنسولين

مرض السكري من النوع 2

آلام الحوض

الاكتئاب والقلق

صعوبات إدارة الوزن بما في ذلك زيادة الوزن أو صعوبة فقدان الوزن

نمو مفرط للشعر في الوجه والجسم، والمعروف باسم الشعرانية

علاج تكيس المبايض

لا يوجد علاج لمتلازمة تكيس المبايض، لكن العلاج يهدف إلى إدارة الأعراض التي تؤثر على الفرد.

يعتمد هذا على ما إذا كانت السيدة تريد الحمل ويهدف إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض طبية ثانوية، مثل أمراض القلب والسكري.

هناك العديد من خيارات العلاج الموصى بها، بما في ذلك:

حبوب منع الحمل: يمكن أن تساعد هذه الحبوب في تنظيم الهرمونات والحيض.

أدوية مرض السكري: تساعد هذه الحبوب في إدارة مرض السكري، إذا لزم الأمر.

أدوية الخصوبة: إذا كنت ترغب السيدة في الحمل، فإن هذه الحبوب تشمل استخدام عقار كلوميفين، أو الجونادوتروبينات القابلة للحقن، مثل هرمون تحفيز الجريبات (FSH) وهرمون ملوتن (LH)، وفي بعض الحالات، قد يوصى باستخدام عقار ليتروزول.

علاجات الخصوبة: تشمل هذه التلقيح الصناعي (IVF) أو التلقيح الصناعي.

يمكن تقليل نمو الشعر الزائد باستخدام عقار سبيرونولاكتون أو إفلورنيثين، وقد يوصى أيضًا باستخدام عقار فيناسترايد، ولكن لا ينبغي للنساء اللاتي قد يحملن تناوله.

يجب على أي سيدة تستخدم سبيرونولاكتون استخدام وسائل منع الحمل، وذلك بسبب خطر العيوب الخلقية إذا تم تناوله أثناء الحمل، لا ينصح بالرضاعة الطبيعية مع هذا الدواء.

الخيارات الأخرى المحتملة لإدارة نمو الشعر هي إزالة الشعر بالليزر، أو التحليل الكهربائي، أو العلاجات الهرمونية، أو استخدام الفيتامينات والمعادن.

العلاجات المنزلية لتكيس المبايض

لا يوجد علاج متلازمة تكيس المبايض، ولكن بعض التدخلات المنزلية ونمط الحياة يمكن أن تحدث فرقًا وتخفف بعض الأعراض، وتشمل هذه:

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن بما في ذلك الكثير من الفواكه والخضروات

المشاركة في النشاط البدني المنتظم

الحفاظ على وزن صحي، لتقليل مستويات الأندروجين وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب

عدم التدخين، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الأندروجين وخطر الإصابة بأمراض القلب