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خارج الحدود

قناة عبرية: 60% من الجنود القتلى خلال أكتوبر أتباع الصهيونية الدينية

الجيش الإسرائيلي،
الجيش الإسرائيلي، فيتو

كشف محلل إسرائيلي، اليوم، أن نحو 60% من الجنود القتلى بصفوف جيش الاحتلال خلال شهر أكتوبر الجاري، من أتباع الصهيونية الدينية.

60 % من الجنود الاحتلال القتلى أتباع الصهيونية الدينية

وقال المحلل السياسي عميت سيجال، للقناة 12 العبرية، إن 60% من الجنود القتلى خلال الشهر الجاري هم من أتباع تيار الصهيونية الدينية، وهم من سكان مستوطنات الضفة الغربية.

في ذات السياق، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن شقيق أحد جنود الجيش الإسرائيلي القتلى في لبنان، طالب بالانتقام لمقتل أخيه بقتل النساء والأطفال في غزة.

مناطق تمركز أتباع تيار الصهيونية الدينية 

يشار إلى أن معظم أتباع الصهيونية الدينية يسكنون المستوطنات المقامة على الجبال الممتدة بين رام الله ونابلس وجبال جنوب الخليل، وتكاد هذه المستوطنات تخلو من العلمانيين اليهود.

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الصهيونية الدينية تيار الصهيونية الدينية سكان مستوطنات الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي غزة

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