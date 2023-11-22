تقارير عبرية تكشف سر موافقة حزب الصهيونية على صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

الهدنة الإنسانية في غزة، كشف حزب الصهيونية الدينية، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن وزراءه الثلاثة صوتوا لصالح صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بعد اقتناعهم بأن الضغط لاقتلاع المقاومة الفلسطينية سيستمر بعد وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام.

توافق صهيوني على الهدنة الإنسانية مع حماس

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن رئيس الحزب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش،قوله: "ليس سرا أنه قبل مناقشة مجلس الوزراء، اعتقدنا خلاف ذلك"، مشيرا إلى أنهم خلال المناقشة اقتنعوا بأن "إعادة الرهائن إلى الوطن من شأنها أن تعزز أهداف الحرب وأن الحكومة ومجلس الوزراء ومؤسسة الدفاع بأكملها ملتزمة دون تحفظ بمواصلة الحرب حتى تدمير حماس".

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وفي السياق ذاته هاجمت عضوة الكنيست الإسرائيلي تالي جوتليب، اليوم الأربعاء، موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

عضو كنيسة يهاجم الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل

وقالت عضوة الكنيست في تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر: "يا له من عار. عار وطني"، وأشارت إلى أن أيًا من وزراء الحكومة لم يطالب بتلقي إشارة عن حياة جميع الأسرى قبل التصويت.

وواصلت عضوة الكنيست هجومها على قرار الحكومة الاسرائيلية، قائلة: "لقد أذلوا شعبنا عند اندلاع الحرب، وهذا الاتفاق الذي لا يجمع جميع الأسرى هو إذلال آخر".

ورحب العديد من الدول حول العالم بالهدنة الإنسانية التي تم عقدها بين حماس وإسرائيل وتبادل الأسرى.

ترحيب دولي بالهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل

وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية الصينية: "نرحب بالهدنة المؤقتة في غزة ونأمل أن تساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية".

ومن جانبها أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن ترحيب موسكو بـالصفقة التي توصلت إليها إسرائيل وحماس والتي تشمل هدنة إنسانية وتبادلا للرهائن من الأطفال والنساء.

وقالت زاخاروفا في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "ترحب موسكو بالاتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، وهذا ما تدعو إليه روسيا منذ بداية تصعيد الصراع".

وأضافت: "من المهم الإشارة إلى الجهود الخاصة التي تبذلها قطر بهدف التنفيذ العملي للدعوة التي أطلقها المجتمع الدولي لوقف التصعيد" بين إسرائل وفلسطين.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت قطر نجاح جهود وساطتها المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة، ويشمل تبادل 50 امرأة وطفلا من الأسرى بغزة مقابل إفراج إسرائيل عن نساء وأطفال فلسطينيين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الاتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.