جيش الاحتلال يعلن إصابة 27 من جنوده في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن إصابة 27 عسكريا في معارك لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ قليل، أفادت القناة 12 العبرية، بمقتل 22 جنديا وضابطا في جيش الاحتلال الإسرائيلي بمعارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير.



ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس في تل أبيب إلى 6 قتلى و50 مصابا

ارتفعت أعداد قتلى حادث الدهس في جليلوت بـ تل أبيب إلى 6 أشخاص، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها، أن هناك قرابة الـ 50 جريحًا، حالة 15 منهم خطرة في حادث الدهس بتل أبيب.

ومن جانبها أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن هناك عالقين أسفل الشاحنة بعملية الدهس شمال تل أبيب، مضيفة أن إصاباتهم خطيرة.

فيما أشارت نجمة داود الحمراء إلى وجود إصابات بالغة الخطورة.

إجلاء المصابين من موقع الحادث

وقامت طواقم نجمة داوود بمعالجة بعض الجرحى على عين المكان، وتم نقل البعض الآخر إلى مستشفيات إيخيلوف وبيلنسون وشيبا تل هشومير.

وأسفر حادث الدهس بتل أبيب وفقا لآخر إحصائيات حتى الآن، عن إصابة قرابة 50 آخرين أغلبهم جنود إسرائيليين.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شهود عيان قولهم: إن عددًا كبيرًا من المصابين في عملية دهس بشاحنة شمالي تل أبيب هم جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.