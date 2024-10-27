الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على يوفنتوس 3-2 في شوط أول مثير (صور)

تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره يوفنتوس بنتيجة 3-2 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وسجل زيلينسكي الهدف الأول والثالث لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 15 و37 من ركلتي جزاء، بينما احرز الهدف الثاني مخيتريان في الدقيقة 35.

فيما سجل هدفي فريق يوفنتوس كل من فلاهوفيتش وتيموتي وياه علي الترتيب في الدقائق 20، 26.

تشكيل يوفنتوس أمام إنتر ميلان

تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس

قائمة يوفنتوس أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: بيرين، دي جريجوريو.

الدفاع: جاتي، دانيلو، كامبياسو، كابال، سافونا، روحي.

الوسط: لوكاتيلي، ماكيني، تورام، فاجيولي.

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، أدزيتش، وياه، مبانجولا.