التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

أعلن فريقا يوفنتوس وإنتر ميلان، عن تشكيلهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس أمام إنتر ميلان

تشكيل إنتر ميلان أمام يوفنتوس

قائمة يوفنتوس أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: بيرين، دي جريجوريو.

الدفاع: جاتي، دانيلو، كامبياسو، كابال، سافونا، روحي.

الوسط: لوكاتيلي، ماكيني، تورام، فاجيولي.

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، أدزيتش، وياه، مبانجولا.