عصير طبيعي يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم ويقوى المناعة

حرق الدهون من العمليات التى يقوم بها الجسم لإنقاص الوزن، وتحرص عليها الفتيات باستمرار للحصول على جسم رشيق ومتناسق.

وعادة يكون إنقاص الوزن وحرق الدهون من خلال تناول نظام غذائي صحى قليل السعرات الحرارية والدهون مع الإكثار من الأكلات والمشروبات التى تحرق الدهون.

عصير طبيعي لرفع المناعة وإنقاص الوزن

ويقدم الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والنحافة والعلاج الطبيعي، عصير طبيعي لرفع معدلات حرق الدهون بالجسم وتقوية مناعة الجسم.

المكونات:

نصف تفاحه خضراء

ثمرة خيار

كوب أوراق سبانخ

عصير ليمونة

كوب أوراق نعناع يمكن استبدال السبانخ بالنعناع ويفضل الاثنين معا

كوب صغير ماء

مكعبات ثلج

فوائد العصير الأخضر

ويقول أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن من فوائد هذا العصير:-

غنى بحمض الفوليك ومادة الكلوروفيل التى تساعد على تنشيط الدورة الدموية ويهديء الأعصاب ويمنع الأرق

يساعد على إنقاص الوزن مع مرور الوقت لأنه غنى بالألياف اللى تشعرنا بالشبع وتعمل على امتلاء المعدة.

سعراته الحرارية قليلة، يمكن تناوله من مرتين إلى ثلاث مرات فى اليوم.

يمكن استخدامه كمشروب ديتوكس لأنه يخلص الجسم من المواد الضارة حيث يطرد السموم بالجسم وكذلك المواد الكيميائية التى توجد فى بعض الأطعمة.

غنى بمضادات الأكسدة التى تحمى الجسم والبشرة من الشوارد الحرة.

تناوله يوميا يعزز من نضارة البشرة وصحة الجسم وقوة جهاز المناعة.

إنقاص الوزن

نصائح مهمة لإنقاص الوزن

وهناك 10 نصائح تغني عن اتباع أنظمة الريجيم المختلفة وتساعدها في الحفاظ على الوزن، منها:

- التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام.

-عدم الحرمان من الطعام ولكن ضبط المواعيد وعدم تناول الطعام قبل النوم.

-شرب كميات وفيرة من الماء.

-عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر واد وزنه فكل جسم له طبيعة خاصة.

-الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم.

-تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها عصير.

-الإكثار من تناول الخضروات الطازجة.

-يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة ومنع تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها.

-عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء.

-عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس والكابوتشا والخيار والفلفل الأخضر والجرجير، بأي كمية حتى الشعور بالشبع، ويمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة.