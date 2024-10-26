الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قائد بالحرس الثوري: الرد الإيراني على الاحتلال سيكون مؤلمًا

الحرس الثوري الإيراني،فيتو
الحرس الثوري الإيراني،فيتو

أكد القائد بالحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل كوثري، أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي ضد طهران، سيكون مؤلمًا جدًا.

 

الرد الإيراني علي الهجوم الإسرائيلي ضد طهران 

وشنت إسرائيل هجومًا فجر اليوم السبت، على أهداف عسكرية في العاصمة طهران وخوزستان وإيلام، ما أسفر عن تسجيل 4 قتلى في صفوف قوات الدفاع الجوي بينهم ضابطان، إلى جانب عدد من المصابين.

وقال كوثري، وهو عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن بلاده سترد على الهجمات الإسرائيلية، مبينًا أن "فشل عمل الإسرائيليين ليس سببًا لعدم الرد عليها من قبل إيران ".

وأضاف لوكالة أنباء "فارس نيوز"، أنه "يجب على النظام الإسرائيلي أن يدفع ثمن انتهاك سلامة أراضي إيران، والرد الإيراني سيتم في الوقت المناسب من خلال دراسة كافة الجوانب واحترام المصالح الوطنية".

ووجه كوثري خطابه إلى الإسرائيليين قائلًا: "ننصح الإسرائيليين بممارسة العيش في الملجأ، وعلى النظام الإسرائيلي أن يدفع ثمن العدوان على أرض إيران".

ولفت إلى "أن رد إيران سيكون بمراعاة كافة الجوانب واحترام المصالح الوطنية، وإن هذا الرد سيكون مؤلمًا جدًا للإسرائيليين".

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي ضد ايران

وقالت إسرائيل إن هجومها على إيران اليوم السبت جاء ردًا على هجوم شنه الحرس الثوري في الأول من شهر أكتوبر الجاري، على إسرائيل.

وفي ذلك التاريخ، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل للمرة الثانية في عملية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 2"، والتي جاءت ردًا على مقتل قائد في الحرس الثوري العميد عباس نيلفروشان، والأمين العام لميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وكانت منشأة "بارشين" العسكرية الإيرانية واحدة من أبرز الأهداف العسكرية التي ضربتها إسرائيل في إيران، بحسب ما أكد مسؤولان إيرانيان في وقت سابق من اليوم السبت.

وقال المسؤولان وأحدهما عضو في الحرس الثوري، إن "من بين المواقع المستهدفة في طهران نظام الدفاع الجوي إس-300 في مطار الإمام الخميني الدولي، وما لا يقل عن ثلاث قواعد صاروخية تابعة للحرس الثوري، ومنشأة بارشين العسكرية على مشارف طهران"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

بعد انتهاء الضربة الإسرائيلية، الحرس الثوري يحذِّر الإيرانيين

الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى إسرائيل وأمريكا بشأن منظومة ثاد


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الهجمات الإسرائيلية البرلمان الإيراني الحرس الثوري الإيراني إيران حركة حماس

مواد متعلقة

خبير عسكري يكشف تفاصيل دقيقة عن الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم

بعد انتهاء الضربة الإسرائيلية، الحرس الثوري يحذِّر الإيرانيين

الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى إسرائيل وأمريكا بشأن منظومة ثاد

الحرس الثوري الإيراني يرفض مغادرة جزر الإمارات المحتلة: ملكنا والحديث عنها يجر المنطقة للهاوية

الأكثر قراءة

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

أول تحرك من الصين على صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads