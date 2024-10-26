قائد بالحرس الثوري: الرد الإيراني على الاحتلال سيكون مؤلمًا

أكد القائد بالحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل كوثري، أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي ضد طهران، سيكون مؤلمًا جدًا.

الرد الإيراني علي الهجوم الإسرائيلي ضد طهران

وشنت إسرائيل هجومًا فجر اليوم السبت، على أهداف عسكرية في العاصمة طهران وخوزستان وإيلام، ما أسفر عن تسجيل 4 قتلى في صفوف قوات الدفاع الجوي بينهم ضابطان، إلى جانب عدد من المصابين.

وقال كوثري، وهو عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إن بلاده سترد على الهجمات الإسرائيلية، مبينًا أن "فشل عمل الإسرائيليين ليس سببًا لعدم الرد عليها من قبل إيران ".

وأضاف لوكالة أنباء "فارس نيوز"، أنه "يجب على النظام الإسرائيلي أن يدفع ثمن انتهاك سلامة أراضي إيران، والرد الإيراني سيتم في الوقت المناسب من خلال دراسة كافة الجوانب واحترام المصالح الوطنية".

ووجه كوثري خطابه إلى الإسرائيليين قائلًا: "ننصح الإسرائيليين بممارسة العيش في الملجأ، وعلى النظام الإسرائيلي أن يدفع ثمن العدوان على أرض إيران".

ولفت إلى "أن رد إيران سيكون بمراعاة كافة الجوانب واحترام المصالح الوطنية، وإن هذا الرد سيكون مؤلمًا جدًا للإسرائيليين".

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي ضد ايران

وقالت إسرائيل إن هجومها على إيران اليوم السبت جاء ردًا على هجوم شنه الحرس الثوري في الأول من شهر أكتوبر الجاري، على إسرائيل.

وفي ذلك التاريخ، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل للمرة الثانية في عملية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 2"، والتي جاءت ردًا على مقتل قائد في الحرس الثوري العميد عباس نيلفروشان، والأمين العام لميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وكانت منشأة "بارشين" العسكرية الإيرانية واحدة من أبرز الأهداف العسكرية التي ضربتها إسرائيل في إيران، بحسب ما أكد مسؤولان إيرانيان في وقت سابق من اليوم السبت.

وقال المسؤولان وأحدهما عضو في الحرس الثوري، إن "من بين المواقع المستهدفة في طهران نظام الدفاع الجوي إس-300 في مطار الإمام الخميني الدولي، وما لا يقل عن ثلاث قواعد صاروخية تابعة للحرس الثوري، ومنشأة بارشين العسكرية على مشارف طهران"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".