جيش الاحتلال يعترف بإصابة 61 جنديا بمعارك لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، بإصابة 61 عسكريا في معارك جنوب لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حصيلة خسائره في الحرب على غزة ولبنان، مؤكدا إصابة: إصابة 5150 عسكريا منذ بداية الحرب 1152 منهم أصيبوا بنيران صديقة وحوادث عملياتية.

خسائر جيش الاحتلال في الحرب على غزة ولبنان

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه له، إن 291 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة ولبنان وأن جروح 42 منهم خطرة.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

ومنذ الأمس كثف حزب الله اللبناني عملياته ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي على كل المحاور، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين.

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