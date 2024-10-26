الاتفاق يتعادل مع الفيحاء 1-1 في الدوري السعودي (صور)

تعادل فريق الفيحاء مع نظيره الاتفاق بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الهدف اللاعب رينزو لوبيز في الدقيقة 28 من الشوط الأول، وتعادل ميدران لفريق الاتفاق في الدقيقة 53.

تشكيل الاتفاق أمام الفيحاء

ترتيب الفيحاء أمام الأتفاق

ترتيب الفيحاء والأتفاق في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يتراجع فريق الاتفاق الي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقاط، بينما يتقدم فريق الفيحاء إلي المركز 16 برصيد 6 نقاط.