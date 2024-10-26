أخبار الحوادث اليوم: وزير الداخلية يبحث مع نظيره الغيني تعزيز التعاون.. محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية.. وغدا أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى مخلفات داخل معهد الأورام بالقصر العينى بوسط البلد، دون وقوع إصابات.

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء بشير ديالو وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية غينيا، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للمُشاركة فى فعاليات الدورة رقم "26" للجمعية العامة للمُنظمة الدولية للحماية المدنية.

طرحت وزارة الداخلية، لوحة معدنية مميزة تجاوز سعرها نحو 20 مليون جنيه فى واحدة من أغلى اللوحات المعدنية خلال عام 2024.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص - من بينهم عميل سىء النية - لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مالك شركة قطع غيار سيارات، لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي قاتل شقيقه بدائرة قسم شرطة أوسيم بعد نشوب مشاجرة بينهما، مختبئًا لدى أحد أصدقائه داخل شقة سكنية بالجيزة.



أصيب 15 عاملًا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" وكذا طلبة الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، وطرق الوقاية منها.

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الارهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 35 متهمًا بتهريب العملة الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالأمن القومي لجلسة 26 نوفمبر المقبل للشهود.

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات.

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