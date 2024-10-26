الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: وزير الداخلية يبحث مع نظيره الغيني تعزيز التعاون.. محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية.. وغدا أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

السيطرة على حريق اندلع فى مخلفات داخل معهد الأورام

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، فى السيطرة على حريق محدود نشب فى مخلفات داخل معهد الأورام بالقصر العينى بوسط البلد، دون وقوع إصابات.

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الغيني تعزيز التعاون والقضايا الأمنية المشتركة

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء بشير ديالو وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية غينيا، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للمُشاركة فى فعاليات الدورة رقم "26" للجمعية العامة للمُنظمة الدولية للحماية المدنية.

لوحتك باسمك، طرح لوحة معدنية بأكثر من 20 مليون جنيه

طرحت وزارة الداخلية، لوحة معدنية مميزة تجاوز سعرها نحو 20 مليون جنيه فى واحدة من أغلى اللوحات المعدنية خلال عام 2024.

سقوط 3 عصابات لسرقة الدراجات النارية والمساكن والهواتف بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص - من بينهم عميل سىء النية  - لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج، تخصص نشاطه الإجرامى فى  سرقة الدراجات النارية.

ضبط مالك شركة غسل 15 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على  مالك شركة قطع غيار سيارات، لقيامه بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل.

عاطل يقتل شقيقه بسبب خلاف على الملابس في أوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي قاتل شقيقه بدائرة قسم شرطة أوسيم بعد  نشوب مشاجرة بينهما، مختبئًا لدى أحد أصدقائه داخل شقة سكنية بالجيزة. 

إصابة 15 عاملًا في انقلاب سيارة على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي


أصيب 15 عاملًا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة  انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيًا. 

الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" وكذا طلبة الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، وطرق الوقاية منها.

تأجيل محاكمة 35 متهمًا بتهريب العملة الأجنبية خارج البلاد

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الارهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 35 متهمًا بتهريب العملة الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالأمن القومي لجلسة 26 نوفمبر المقبل للشهود.

غدا، أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات. 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار الحوادث اليوم رشوة الجمارك الثانية وزير الداخلية السيطرة على حريق الحماية المدنية المدارس والجامعات قضية رشوة الجمارك قطع غيار سيارات قضية رشوة قوات الحماية المدنية

مواد متعلقة

السيطرة على حريق اندلع فى مخلفات داخل معهد الأورام

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الغيني تعزيز التعاون والقضايا الأمنية المشتركة

لوحتك باسمك، طرح لوحة معدنية بأكثر من 20 مليون جنيه

تحرير 25 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

سقوط 3 عصابات لسرقة الدراجات النارية والمساكن والهواتف بالقاهرة

ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 5 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

إحباط تهريب مخدرات قرابة الـ7 ملايين جنيه فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

رفعت وعبد الباسط والمنشاوي أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

اليوم، أولى جلسات استئناف عصام صاصا على حكم حبسه بتهمة تعاطي المخدرات

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads