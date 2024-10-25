مسببات الحساسية وأعراضها لدي الأطفال والكبار

الحساسية تفاعل الجهاز المناعي بشكل مبالغ فيه مع شيء يسمى مسببات الحساسية، ومسببات الحساسية هي مادة غريبة لا تضر معظم الناس، مثل حبوب اللقاح أو قشرة الحيوانات الأليفة (خلايا الجلد من الحيوانات ذات الفراء أو الريش)، ولكن عندما يعاني الشخص من الحساسية، يحاول الجهاز المناعي محاربتها كما لو كان يحارب جرثومة أو فيروس.

عندما يحدث هذا، يصنع الجسم بروتينًا يسمى الأجسام المضادة لمحاربة مسببات الحساسية، ويؤدي هذا إلى ظهور أعراض مثل العطاس والحكة والشرى وضيق التنفس، وعادةً ما تكون هذه الأعراض خفيفة، ولكن الحساسية يمكن أن تسبب أحيانًا رد فعل خطير يسمى الحساسية المفرطة، والتي قد تهدد الحياة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ما هو موسم الحساسية؟

عادة ما تكون الحساسية التي يصاب بها الناس في أوقات مماثلة من كل عام تعرف بـالحساسية الموسمية، وتكون ناجمة عن حبوب اللقاح من الأشجار والأعشاب والحشائش، حيث تطلق معظم الأشجار حبوب اللقاح في الربيع، تليها الأعشاب في أواخر الربيع وأوائل الصيف، ثم الحشائش في أواخر الصيف وأوائل الخريف.

في بعض الأحيان، تتداخل الحساسية الموسمية، وخاصة عندما تطلق الأشجار حبوب اللقاح مبكرًا أو عندما يتسبب الربيع الممطر في نمو المزيد من النباتات والعفن، لذا، لا يصاب الشخص بالحساسية طول العام، اعتمادًا على المكان الذي يعيش فيه، والنباتات التي تنمو بالقرب منه، وما الذي يسبب الحساسية لديه.

مسببات الحساسية

مسبب الحساسية هي المادة التي تسبب رد فعل تحسسي، وتشمل المواد المسببة للحساسية الأكثر شيوعًا ما يلي:

الغبار

الصراصير

وبر الحيوانات الأليفة، وكذلك فراء الحيوانات الأليفة، والبول، والبصاق

العفن

حبوب اللقاح

بعض الأطعمة، وخاصة الحليب والبيض والقمح وفول الصويا والفول السوداني والمكسرات الشجرية والمحار

سم الحشرات، وخاصة من النحل والدبابير الصفراء والدبابير والدبابير والنمل الناري

اللاتكس

بعض الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية بما في ذلك البنسلين والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية) مثل الإيبوبروفين والنابروكسين

أسباب الحساسية

عندما يتلامس الشخص مع مادة مسببة للحساسية، يقوم الجهاز المناعي بإنشاء أجسام مضاد، تعمل الأجسام المضادة كعلامة يربطها الجهاز المناعي بالأشياء التي يراها خطيرة.

أعراض الحساسية

بغض النظر مسبب الحساس، يمكن أن تكون الأعراض متشابهة، وفيما يلي تفصيل للأعراض الشائعة حسب نوع الحساسية.

تشمل الأعراض الشائعة لحساسية الجلد ما يلي:

طفح جلدي

حكة

احمرار

تورم

نتوءات

تقشر الجلد

تسبب حساسية الحيوانات أعراضًا مثل:

سيلان الأنف أو احتقانه

ألم في الوجه بسبب احتقان الأنف

عطس

عيون دامعة وحمراء وحكة

سعال وضيق في الصدر وضيق في التنفس وصفير

طفح جلدي أو شرى

حساسية الحشرات

تشمل أعراض حساسية الصراصير ما يلي:

سعال أو صفير

احتقان الأنف

عدوى الجيوب الأنفية

عدوى الأذن

طفح جلدي

تشمل أعراض الإصابة بحساسية من لدغة حشرة ما يلي:

شرى وحكة وتورم في أماكن أخرى غير موضع اللدغة

تقلصات في المعدة أو قيء أو غثيان شديد أو إسهال

ضيق في الصدر أو صعوبة في التنفس

صوت أجش أو تورم في اللسان أو الحلق أو صعوبة في البلع

أعراض حساسية الغبار تشمل:

العطس

سيلان الأنف أو احتقانه

احمرار العينين وحكة ودموع

حكة الجلد

الصفير والسعال وضيق التنفس

أعراض حساسية الطعام

قد تؤثر هذه الأعراض على أي جزء من الجسم، بما في ذلك الجلد أو الجهاز الهضمي أو القلب أو الأوعية الدموية أو الرئتين، وقد يصاب الشخص بواحد أو أكثر من الأعراض التالية:

القيء وتشنجات المعدة

الشرى

ضيق التنفس

الصفير

السعال المتكرر

صوت أجش وضيق في الحلق وصعوبة في البلع

تورم اللسان

بشرة شاحبة أو زرقاء اللون

الدوخة أو الشعور بالإغماء

نبض ضعيف

أعراض الصدمة، مثل خفقان القلب أو الانفعال

الحساسية المفرطة، والتي قد تشمل أعراضها الطفح الجلدي والقيء وصعوبة التنفس والدوخة

وتظهر معظم أعراض حساسية الطعام في غضون ساعتين من تناول الطعام وأحيانًا تبدأ في غضون دقائق، وفي حالات نادرة، قد تبدأ الأعراض بعد 4-6 ساعات، وعادةً ما تظهر لدى الأطفال الذين تظهر عليهم أعراض الإكزيما.

تُسمى إحدى أنواع حساسية الطعام الخطيرة جدًا متلازمة التهاب الأمعاء الناجم عن بروتين الطعام (FPIES).

نادرًا ما يحدث هذا، ويحدث غالبًا عند الأطفال الذين يجربون حليب البقر أو الصويا أو بعض الحبوب لأول مرة، وفي غضون 2-6 ساعات، يمكن أن يتكرر لديهم القيء وأحيانًا الإسهال الدموي، ويمكن أن يصاب الأطفال بالجفاف بسرعة، لذا فهذه حالة طارئة، يحتاجون إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ للحصول على سوائل وريدية وأدوية أخرى.

أعراض حساسية الأدوية

يمكن أن تحدث تفاعلات الأدوية في أي جزء من الجسم، وقد يتمكن الشخص من تناول الدواء عدة مرات دون حدوث رد فعل، وتشمل الأعراض:

طفح جلدي أو شرى

حكة

صفير أو مشاكل في التنفس

تورم

قيء

شعور بالدوار أو الدوخة

الحساسية المفرطة

أعراض الحساسية عند الأطفال

يمكن أن تحدث تفاعلات الحساسية في أي مكان في جسم الطفل، بغض النظر عن أعمارهم، قد تسبب ردود الفعل التحسسية الأعراض التالية:

احتقان الأنف أو سيلانه

العطاس

حكة في الأنف

حكة في الأذنين أو سقف الفم

عيون حمراء وحكة

جلد أحمر وحكة وجاف

شرى أو بثور حاكة على الجلد

طفح جلدي

أعراض الربو، مثل ضيق التنفس أو الصفير أو السعال

الحساسية المفرطة