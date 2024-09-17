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صحة ومرأة

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC

فيروس كورونا، فيتو
فيروس كورونا، فيتو

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة عن طبيعة المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC، مشيرا إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC عبارة عن مزيج من التحورات السابقة.

 

أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا 

 

وأوضح استشاري أمراض الحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المتحور الجديد ظهر في ألمانيا مؤكدا أنه ما زال تحت الدراسة.

 

وأكد أن لديه قدرة على الانتشار مثل كل المتحورات بينما مدي تأثيره في حدوث  المضاعفات لم يظهر بعد 

 

وتابع حديثه بأن المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC من ضمن خصائصه أنه يصيب الجهاز النتفسي العلوي وأعراضه هي السعال والرشح والصداع وآلام الجسم والقيء والإسهال بينما إصابته في الرئة أقل.

 

الفئات الأكثر خطورة

 

وكشف الدكتور أمجد الحداد عن الفئات الأكثر خطورة منها مرضى المناعة  وكبار السن والأطفال مؤكدا أنه جاري العمل علي تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة.

كان قد أثار متحور جديد من فيروس كورونا يعرف باسم " XEC" (إكس إي سي) مخاوف الأطباء حول العالم، بعد تحديد عددا من الأعراض والخطوات التى يجب على المرضى اتخاذها

تحذيرات دولية من متحور كورونا الجديد إكس إي سي

ووفق ما نلقت صحيفة "ميرور" البريطانية،  إن متحوركورونا الجديد إكس إي سي، تم اكتشافه لأول مرة في ألمانيا خلال الصيف، وأكد أطباء أنه ينتشر بسرعة.

 

ونقلت "ميرور" عن أطباء تأكيدهم: إن "أي شخص قد يعاني من سعال جديد ومستمر أو فقدان الشهية أو انسداد أو سيلان في الأنف في الأسابيع المقبلة، يجب عليه البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بمحيطه الاجتماعى من الأصدقاء والعائلة".

 

متحور كورونا XEC سريع الانتشار ويتطلب العزل

 

ويعد المتحور الجديد من كورونا XEC، مزيجًا من نوعين من متحورات كوفيد-19، ويتميز بسرعة انتشاره حيث تم اكتشافه حتى الآن في 15 دولة.

 

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وتشير البيانات إلى أن متحور إكس إي سي، ينتشر بشكل سريع أكثر من أي من المتغيرات الفرعية المعروفة سابقًا لفيروس كورونا.

 

 

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