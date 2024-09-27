6 أمراض تسبب الحساسية الجلدية لدى الرضع

الرضع لديهم بشرة أكثر حساسية بشكل طبيعي من بشرة الأطفال الأكبر سنًا والبالغين، مما يجعل من الصعب على الآباء اكتشاف حساسية أطفالهم.

إن فهم ما هو طبيعي لبشرة الرضيع يمكن أن يساعد في التغلب على هذا الارتباك، على سبيل المثال، لا يعد الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة وجفاف الجلد بالضرورة علامات على حساسية بشرة الطفل وهي شائعة جدًا أثناء الرضاعة.

ما هي البشرة الحساسة للطفل؟

يصاب بعض الأطفال بجفاف الجلد والطفح الجلدي بعد ملامسة مواد مختلفة، إذا كان الطفل يعاني من أي من الحالات التالية، فمن المحتمل أن تكون بشرته حساسة:

رد فعل جلدي بعد الاستحمام بالصابون

رد فعل جلدي بعد وضع المستحضر، والذي قد يكون ناتجًا عن العطور أو المكونات الأخرى

تغيرات في الجلد بعد ارتداء الملابس أو لفه في بطانية، ربما بسبب المنظفات أو الأصباغ

بشكل عام.

إذا لاحظت الأم أي تغيرات أو ردود أفعال في الجلد أثناء أو بعد الأنشطة العادية التي قد تنطوي على ملامسة المنظفات أو الأصباغ أو الصابون أو العطور، فقد تكون هذه علامات على حساسية بشرة الطفل.

ماذا تفعل إذا كان الطفل يعاني من حساسية الجلد؟

من المهم أن اكتشاف المواد التي يعاني الطفل من حساسية تجاهها، إذا لم يكن الاهل متأكدين مما يسبب هذه التفاعلات بالضبط، ويمكن تجربة الخطوات التالية:

تجنب استخدام المنظفات التي تحتوي على عطور أو أصباغ

استخدام الصابون الخفيف أثناء الاستحمام وعند تنظيف الطفل

الحفاظ على منطقة الحفاض نظيفة وجافة

الأسباب الشائعة لتهيج جلد الطفل

تختلف طريقة علاج بشرة الطفل الحساسة بناءً على الحالة التي يتعامل معها الاهل، فيما يلي بعض الحالات الشائعة وطرق علاجها في المنزل.

الإكزيما

الإكزيما هي حالة جلدية شائعة ومزمنة، وتظهر غالبًا على الخدين أولًا عند الأطفال ثم تنتشر إلى بقية الوجه والساقين والذراعين.

ويشمل العلاج النموذجي وضع مرطبات غير معطرة وخالية من الصبغة على المنطقة المصابة مرتين على الأقل في الأسبوع، وخاصة بعد الاستحمام.

كما يُنصح بعدم استخدام الصابون، وخاصة حمام الفقاعات، أثناء وقت الاستحمام، الجلد المصاب بالإكزيما حساس جدًا للصابون.

في حالات الإكزيما المتوسطة إلى الشديدة، قد تحتاج الأم إلى وضع الستيرويد أو المضاد الحيوي

قشرة الرأس

تسبب قشرة الرأس ظهور طفح جلدي دهني متقشر على فروة رأس الطفل أو جبهته أو حول أذنيه، وهي ليست معدية ولا تتطلب علاجًا طبيًا في معظم الحالات.

لعلاج قشرة الرأس، اغسل فروة رأس الطفل وافرك القشور برفق لإزالتها.

طفح الحرارة

طفح الحرارة هو تهيج شائع يمكن أن يظهر على الأطفال في أي وقت تقريبًا من العام، وعادة ما يظهر على طيات جلد الطفل أو حيث تكون الملابس ضيقة، ويحدث طفح الحرارة بسبب انسداد الغدد العرقية.

لعلاج الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة، يجب أن تقوم الأم بـ:

تبريد بشرة الطفل بحمام بارد أو منشفة غسيل

تجنب استخدام المراهم الزيتية

إلباس الطفل ملابس فضفاضة

بعد العلاج، يجب أن يختفي الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.

التهاب الجلد التماسي

التهاب الجلد التماسي هو رد فعل تحسسي على الجلد، ويمكن أن يظهر على شكل طفح جلدي أو تورم أو نزف أو شرى، ويحدث هذا التفاعل لأن الطفل لامس شيئًا أزعج جلده.

الحمامي التسممي

الحمامي التسممي هو طفح جلدي شائع وغير ضار، ويمكن أن يتسبب في تكوين بثور على جذع طفلك ويديه وقدميه وذراعيه وساقيه، ولا تتطلب الحالة أي علاج ويجب أن تختفي في غضون 5 إلى 14 يومًا.

الحبوب

يحدث ما يعيرف بحب الشباب عند الأطفال بنسبة 20 بالمائة تقريبًا من جميع الأطفال، حب الشباب الذي يظهر قبل 6 أسابيع ليس سببًا للقلق.

إذا أصيب الطفل بحب الشباب في الأسابيع القليلة الأولى من حياته، فمن الأفضل تجنب استخدام الكريمات أو الغسولات الزيتية على بشرته.

ويمكن استخدام الماء الفاتر لتنظيف الوجه والمناطق المصابة ولكن لا تستخدم كريمات أو مراهم حب الشباب، عادةً ما يختفي حب الشباب من تلقاء نفسه دون علاج رسمي.

متى يجب زيارة الطبيب

يجب التحدث إلى الطبيب إذا ظهر طفح جلدي لا يمكن تفسيره، ويجب أيضًا التحدث إلى طبيب طفلك إذا حدث أي مما يلي:

الطفح الجلدي أو الجلد الجاف والمتشقق لا يختفي في غضون أيام قليلة أو يزداد سوءًا

الطفل يصاب بحمى تصل إلى 40 درجة كئوية أو أعلى بالإضافة إلى طفح جلدي

لا تساعد العلاجات في تحسين الطفح الجلدي

يبدو أن الطفح الجلدي مصاب بعدوى

يجب أيضًا التحدث إلى الطبيب قبل استخدام أي أدوية لعلاج الطفل.