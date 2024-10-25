السبت 26 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الرئيس الروسي يعلن محاصرة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة،  أن القوات المسلحة الروسية أحكمت الحصار على القوات الأوكرانية المتوغلة في مقاطعة كورسك، ويعمل الآن على تضييق الخناق عليها.

القوات الروسية تحاصر القوات الأوكرانية في كورسك 

وقال الرئيس بوتين: إن القادة الأوكرانيين يحاولون إخفاء أمر حصارهم عن الجنود، لكن هذا لا يغير الوضع، مشددا  على وجه الخصوص على أن كييف تقوم بمحاولات فاشلة لتحرير القوات المحاصرة، لكن العدو لم يتمكن حتى الآن من فعل أي شيء.

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كورسك بوتين روسيا أوكرانيا

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