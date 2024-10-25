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فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

فضيحة جنسية تهزمدرسة
فضيحة جنسية تهزمدرسة أمريكية، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أنه تم توجيه تهمة الاعتداء الجنسي على 7 تلاميذ لا تتجاوز أعمارهم الـ 12 عاما  لمدرب بيسبول في مدرسة أمريكية راقية بولاية نيويورك.

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة

وأوضحت التقارير أن المدرب أجبر التلاميذ على التعري وهددهم بفصلهم إذا لم يفعلوا ذلك، ثم قام  بتحسس الأعضاء التناسلية لثلاثة من هؤلاء الأولاد على الأقل، وفقا للتفاصيل التي تم نشرها، إلى جانب لائحة اتهام مكونة من 20 تهمة بارتكاب جرائم جنسية ضده بالمحكمة العليا في بروكلين.

مدرب أمريكي يواجه تهمة التعدي الجنسي على 7 طلاب 

وذكر محامي الأطفال خلال جلسة مقاضاة المدرب " أنه خلال الصيف، تم الإبلاغ عن هذا الأمر أخيرا، ثم تقدم الأولاد بشجاعة ودافعوا عن أنفسهم وعن بعضهم البعض".

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نيويورك الاعتداء الجنسي أمريكا جرائم جنسية

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