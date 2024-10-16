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دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

طيران دلتا، فيتو
طيران دلتا، فيتو

أعلنت شركة الطيران الأمريكية "دلتا إيرلاينز"، وقف رحلاتها بين مطار جون إف. كنيدي في نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025 بسبب تصاعد الصراع في المنطقة والمخاوف الأمنية في إسرائيل.

وكانت شركة الطيران قد علقت في وقت سابق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية عام 2024.


ودفعت المخاوف من توسع رقعة الصراع شركات طيران كثيرة إلى وقف رحلاتها أو تمديد إجراء تعليق رحلاتها الذي كان ساريًا أساسًا.

وطلبت دول عدة من رعاياها المغادرة أو تجنّب السفر إلى لبنان، كما أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا خطوات لإجلاء رعاياها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من أكتوبر أن نحو 20 شركة طيران فقط لا تزال تعمل على خطوط الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل مقارنة بأكثر من 150 شركة طيران كانت نشطة قبل 7 أكتوبر.

 

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شركة الطيران الامريكية دلتا ايرلاينز مطار جون إف كنيدي نيويورك تل أبيب

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