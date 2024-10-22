أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدواجن.. تباين سعر اللحوم الكندوز.. 4.4 مليار دولار حجم استثمارات دول "بريكس" بالقاهرة.. البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ ارتفع سعر لحم كندوز كبير ومتوسط السن؛ وذلك مقابل انخفاض لحوم كندوز صغيرة السن؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 349.3 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أما لحم الكندوز صغير السن فسجل انخفاضًا قدره 2.5 جنيه عن سعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 394.5 جنيه في الأسواق.

وسجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق.

فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه في أسواق المحافظات.

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا قدره 5.5 جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 393.9 جنيه في الأسواق. بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق. يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.



4.4 مليار دولار حجم استثمارات دول "بريكس" في مصر

انطلقت بمدينة قازان الروسية اليوم الثلاثاء فعاليات قمة تجمع البريكس التي تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2024 بمشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

ويضم تجمع دول البريكس في الأساس ( البرازيل ـ روسيا ـ الهند ـ الصين ـ جنوب إفريقيا ).

وانضمت مصر رسميًا إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهي (السعودية ـ الإمارات ـ إيران ـ إثيوبيا).



وزير الاستثمار يبحث مع السفير المغربي بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفير محمد آيت سفير المغرب بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري أحمد شوقي.

وأكد الوزير على العلاقات الاستراتيجية والروابط الأخوية التي تربط حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

واشار إلى أن الفترة الحالية تشهد رغبة كبيرة من جانب حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار.

وقال «الخطيب» إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ إجراءات ملموسة تسهم في تحسين مناخ الأعمال والتيسير على المستثمرين، كما تعمل أيضا على تيسير منظومة التبادل التجاري من خلال تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.

ولفت إلى التزام الوزارة بالممارسات الجيدة في التجارة الدولية، وكذا بالاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم.

ولفت الوزير إلى أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي وتفعيله ليقوم بالدور المنوط به في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وكذا العمل على تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين، وذلك للوفاء باحتياجات أسواق البلدين والتصدير لأسواق قارتي أفريقيا وأوروبا.

ونوه «الخطيب» إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من مكانة مصر والمغرب كدولتين محوريتين بالقارة الإفريقية وترجمتها لمشروعات تعاون استثماري ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والمغربي على حد سواء، وكذا الاستفادة من التواجد المصري بشرق قارة أفريقيا من خلال اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، والتواجد المغربي بدول غرب أفريقيا، إلى جانب الاستفادة أيضًا من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA.

5 منتجات مصرية تغزو تجمع دول البريكس خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024

أطلقت بمدينة قازان الروسية، اليوم الثلاثاء، فعاليات قمة تجمع البريكس التي تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2024 بمشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

ويضم تجمع دول البريكس في الأساس ( البرازيل ـ روسيا ـ الهند ـ الصين ـ جنوب إفريقيا ).

وانضمت مصر رسميًا إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهي (السعودية ـ الإمارات ـ إيران ـ إثيوبيا).





البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم



تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 30427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 37748 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13349 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 7861 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 11048 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3189 نقطة.

تحديد 12 منتجا بقطاعي الإسكان والمرافق لتوطين صناعتها خلال المرحلة المقبلة





أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قامت بتحديد 12 صناعة سيتم العمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على توطينها وتشمل التالى:

- المحركات الكهربائية

- المولدات الكهربائية

- الصمامات

- المضخات

- الطلمبات

- أجهزة ترشيح وتنقية المياه

- الأدوات الكهربائية

- خلايا الطاقة الشمسية

- لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية

- المصاعد

جاء ذلك خلال مشاركته فى الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذى يترأسه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

انخفاض أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، يتراوح ما بين جنيهين و3 جنيهات في الكيلو، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 75 إلى 76 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 97 جنيهًا إلى 98 جنيهًا.

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 86.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 77 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 120.4 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 95 جنيها إلى 140 جنيهًا للمستهلك.

وزير الاستثمار يبحث مع وكلاء شركات السيارات العالمية توطين الصناعة في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءًا موسعا مع الأعضاء المنتدبين لشركات السيارات العالمية، ووكلاء وموزعي وتجار السيارات، لبحث توطين صناعة السيارات في مصر والتحديات التي تواجه القطاع، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي لتوطين هذه الصناعة، وخلق قاعدة تصديرية.



وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع السيارات، لما يمثل هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة.

وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة بهدف تنظيم القطاع في مصر، مضيفا أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات والسياسات المالية والإجرائية، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين المحليين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات تنافسية، مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما تسعى الوزارة لاستغلاله لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن أولويات الوزارة حاليا هو العمل على تقليل فترة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عن المستثمرين.

واستمع «الخطيب» من الوكلاء والموزعين وتجار السيارات، إلى مقترحاتهم حول الدفع نحو إزالة كافة كل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والنهوض به.

حضر اللقاء، الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

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