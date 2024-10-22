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أخبار مصر

تعرف على جدول أعمال قمة تجمع دول البريكس بمشاركة السيسي

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس روسيا، فيتو

تبدأ اليوم الثلاثاء أعمال  قمة "البريكس" السادسة عشرة في مدينة قازان الروسية، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة نحو 24 رئيس دولة وحكومة.

قمة "البريكس"

وتتضمن أنشطة اليوم وصول زعماء وحكومات ومسئولي الدول المشاركين بقمة قازان وحفل استقبال وغداء.

كما تتضمن أنشطة اليوم الثاني للقمة غدًا الأربعاء التقاط صور جماعية لزعماء ورؤساء حكومات ومسئولي الدول المشاركة بالقمة، واجتماعًا موسع لقادة دول "البريكس" فضلًا عن اجتماع رسمي لرؤساء الوفود المشاركة في القمة.

وتتضمن أنشطة اليوم الثالث للقمة بعد غد الخميس التقاط صور جماعية لرؤساء وفود الدول المشاركة في القمة، تعقبها جلستا عمل لزعماء دول "البريكس" ووفود الدول الأخرى المشاركة في القمة.

"تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"

ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرًا صحفيًّا في ختام قمة "البريكس" التي تعقد تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

ويشارك 24 زعيمًا في القمة، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشيتيان، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضاييف، ورئيس تركمانستان سردار بيردى محمدوف.

كما يشارك في القمة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "البريكس" ديلما روسيف.

ويضم تجتمع "البريكس" في عضويته: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات.

 السيسي يتوجه إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًّا وإقليميًّا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًّا واقتصاديًّا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سوف يوضح موقف مصر الثابت بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

كما سيشارك الرئيس في قمة "بريكس بلس"، التي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع، حيث سيؤكد الرئيس أهمية اجتماعات "بريكس بلس" في تعزيز التعاون "جنوب - جنوب".

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر كذلك أن يلتقي الرئيس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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