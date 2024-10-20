الأحد 20 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزير الزراعة: قمنا بتحرك سريع لتخفيض أسعار الدواجن والبيض

اسعار الدواجن والبيض،
اسعار الدواجن والبيض، فيتو
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اسعار الدواجن والبيض، كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحرك جديد من أجل السيطرة على أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض.


طلب استيراد البيض المخصب وبيض المائدة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: عقدنا اجتماعات مع المنتجين والبعض استجاب والاَخر لم يستجب، وبالتالي طلبنا من المستوردين استيراد البيض المخصب وبيض المائدة خلال الفترة المقبلة.

 

تراجع سعر الكتكوت

ولفت: مع تحركنا لاستيراد الكتاكيت والبيض المخصب وبيض المائدة كان لذلك أثره الإيجابي حيث أدى إلى تراجع سعر الكتكوت الي 35 جنيها الفترة الماضية.

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مراقبة أسعار الدواجن والبيض

وأختتم: حاليا نراقب السوق بالتنسيق مع وزير التموين بحيث نصل إلى تعادل الأسعار، وهناك اجتماعات مستمرة لمتابعة اسعار الكتاكيت والبيض والدواجن.


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