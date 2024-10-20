أسعار الدواجن تخالف توقعات ارتفاعات الوقود..الكتكوت يعاود الارتفاع.. مواطنون ضد الغلاء: أزمة تهدد المربيين ومنظومة الأمن الغذائي

حذرت جمعية مواطنون ضد الغلاء فى بيان مشترك مع الجمعية المصرية لمربى الدواجن من أزمة كبيرة فى سوق الدواجن على خلفية الارتفاع غير المبرر لسعر الكتكوت عمر يوم إلى حاجز الخمسون جنيها.

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض

وكانت أسعار الدواجن واصلت الانخفاض في الأسواق اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، رغم تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية الخاص برفع سعر البنزين والسولار، وتراوحت الانخفاضات بين جنيه وجنيهين مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 71 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 80 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدية اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.7 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 105 جنيهات إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، عادت أسعار الكتاكيت لتسجيل ارتفاعًا جديدًا اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، إذ ارتفع سعر الكتاكيت في بعض الأنواع ما بين جنيه و5 جنيهات مقارنة بسعره أمس، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 45 إلى 51 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 36 و36.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الآتية:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت بلدي من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه. تراوح سعر كتكوت هجين من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 48 إلى 51 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 50.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت روص من 45 إلى 47 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 47 جنيهًا.

تداعيات الزيادات الأخيرة تؤثر بشكل مباشر على صغار المربين

حذرت جمعية مواطنون ضد الغلاء فى بيان مشترك مع الجمعية المصرية لمربى الدواجن من تداعيات الزيادات الأخيرة والتى تؤثر بشكل مباشر على صغار المربين، ونؤكد بان ما يجرى من إرتفاع أسعار كتاكيت التسمين يهدد منظومة الأمن الغذائي بشكل عام وصناعة الدواجن بشكل خاص.



وقد جرى رصد دقيق لهذه الزيادات المتواصلة لأسعار كتاكيت التسمين، منذ ثلاثة شهور _ ما قد يفاقم الأزمة _ حتى سجل سعر الكتكوت أكثر من 50 جنيها رغم أن تكلفته اقل من 15 جنية كحد أقصى مع العلم أن سعر الكتكوت يمثل 20% من تكلفة إنتاج الدواجن، وهو ما سيؤثر سلبا على أسعار الفراخ البيضاء الحية خلال الفترة المقبلة.

ونؤكد بأن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الكتاكيت بهذه الوتيرة السريعة جاء نتيجة لوجود ممارسات احتكارية من قبل بعض المنتجين المتحكمين بالقطاع، حيث أن السعر أصبح يزيد يوميا دون أي مستجدات تطرأ على تكلفة الإنتاج بعد الثبات النسبى للدولار مقابل الجنيه.

وهذا بالتأكيد نتج عنه عزوف صغار المنتجين عن الدخول في دورات جديدة وتاقم الامر بخروج صغار المربيين ما يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع أسعار دواجن التسمين بنسب تتضاعف عن ارتفاع تكلفة الإنتاج وفقا لآليات العرض والطلب.

وطالب البيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفرض الرقابة الصارمة على الأسواق لتحديد سقف ارباح عادل لجميع مدخلات الإنتاج الداجنى لحماية القطاع من أزمة مرتقبة.



وتابع البيان: من الان ندق ناقوس الخطر أن الايام القادمة ستشهد إرتفاع فى أسعار الدواجن بكافة أنواعها وخاصة الفراخ البيضاء وذلك لقلة العرض المتوقعة بعد أن شهدت أسعار كتاكيت التسمين ارتفاع غير مسبوق _ حيث تخطى سعر الكتكوت الواحد عمر يوم حاجز 50 جنية مما أدى إلى عزوف صغار منتجى الدواجن عن التربية خوفا من الخسائر وبالتالى فمن المؤكد أن المستهلك سوف يعانى من ارتفاع أسعار الفراخ كما عانى المربين من إرتفاع اسعار الكتاكيت نتيجة جشع وإحتكار عدد من شركات الدواجن الكبرى التى لا تراعى مصالح المربين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما يطرح السوؤال المهم فى ظل إنتاج يومى يتجاوز أربعة ملايين كتكوت مع الوضع فى الاعتبار التكلفة التى تقل عن ١٥ جنيها فى حين يباع بخمسين جنيها للكتكوت وهو ما يعنى جنى أرباح بشكل يومى تتجاوز ١٢٠ مليون جنيه وهى أرباح خياليه يستعصى على عصابات المافيا تحقيقها.

وواصلت: نشيد بحرص الدولة على اتخاذ إجراءات سريعة بفتح باب استيراد الكتاكيت والبيض المخصب من الخارج _ خاصة أنه بعد فتح باب استيراد الكتاكيت والدواجن جرى انخفاض نسبى لسعر الكتكوك لكن الكارتيل الاحتكارى عاود تصعيد الازمة برفع السعر بغير عدالة او رحمة

و أختتم البيان بالنداء إلى شركات الدواجن والسلاسل التجارية “ارحموا الناس _ الفراخ كانت ومازالت هى بروتين الغلابة، وهى فى مقدمة أنواع البروتين التى فى متناول البسطاء والفقراء، ولكن بعد ارتفاع أسعارها سوف تكون فى غير مقدرتهم المالية، وطالب البيان الحكومة بتوفير الدواجن داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة حتى تكون فى متناول جميع الطبقات.