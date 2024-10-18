حياة كريمة بالدقهلية تعلن استمرار عمل منافذ بيع اللحوم والدواجن، اعرف الأماكن
أعلن محمد سامي، منسق مبادرة حياة كريمة في الدقهلية، عن توفر منافذ لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة والفراخ المجمدة المدعمة بأسعار مميزة، غدا السبت.
منافذ لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة لمؤسسة حياة كريمة بالدقهلية
وأشار منسق حياة كريمة في الدقهلية إلى توفر منافذ المبادرة والسيارات المتنقلة في الأماكن الآتية
📍مدينة المنصورة:
- من الساعة 10 صباحا الى 6 مساء لحم بلدي سعر الكيلو 310 جنيهات أمام دار مناسبات جامع النصر ومبرة الشبان المسلمين بمدينة المنصورة.
أسعار اللحوم والفراخ بالمبادرة
لحوم مستوردة فى السيارات المتنقلة اللحم قطع سعر الكيلو 185 جنيها والفرخة 85 جنيها من الساعة 1 ظهرا
الأماكن المستهدفة لانتشار منافذ المبادرة
📍مركز بني عبيد:
-النقطة الأولى: قرية ميت فارس مركز بني عبيد.
📍مركز تمي الامديد:
- النقطة الثانية: قرية تاج العز مركز تمي الامديد.
📍مركز شربين:
- النقطة الثانية: مدينة شربين امام مستشفى شربين العام.
📍مركز اجا:
- النقطة الثانية: قرية نوسا البحر مركز اجا.
📍مركز المنصورة:
- النقطة الثانية: قرية جميزة بلجاي مركز المنصورة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.