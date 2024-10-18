حياة كريمة بالدقهلية تعلن استمرار عمل منافذ بيع اللحوم والدواجن، اعرف الأماكن

أعلن محمد سامي، منسق مبادرة حياة كريمة في الدقهلية، عن توفر منافذ لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة والفراخ المجمدة المدعمة بأسعار مميزة، غدا السبت.



منافذ لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة لمؤسسة حياة كريمة بالدقهلية

وأشار منسق حياة كريمة في الدقهلية إلى توفر منافذ المبادرة والسيارات المتنقلة في الأماكن الآتية

📍مدينة المنصورة:

- من الساعة 10 صباحا الى 6 مساء لحم بلدي سعر الكيلو 310 جنيهات أمام دار مناسبات جامع النصر ومبرة الشبان المسلمين بمدينة المنصورة.

أسعار اللحوم والفراخ بالمبادرة



لحوم مستوردة فى السيارات المتنقلة اللحم قطع سعر الكيلو 185 جنيها والفرخة 85 جنيها من الساعة 1 ظهرا

الأماكن المستهدفة لانتشار منافذ المبادرة

📍مركز بني عبيد:

-النقطة الأولى: قرية ميت فارس مركز بني عبيد.

📍مركز تمي الامديد:

- النقطة الثانية: قرية تاج العز مركز تمي الامديد.

📍مركز شربين:

- النقطة الثانية: مدينة شربين امام مستشفى شربين العام.

📍مركز اجا:

- النقطة الثانية: قرية نوسا البحر مركز اجا.

📍مركز المنصورة:

- النقطة الثانية: قرية جميزة بلجاي مركز المنصورة.