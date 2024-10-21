استقرار أسعار الدواجن اليوم الإثنين 21-10-2024 في محافظة الفيوم

استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، ما بين 78 و83 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 78 حنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 108 و115 جنيها، وأسعار البط المولر مابين 95 جنيها، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 130 جنيها و135 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 145 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 108 جنيهات، والبط الميسكوفي 145 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و165 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 185 و 190 جنبها وفي السوبر ماركت 210 جنيها، وكيلو الاوراك 98 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس 130 جنبها، كيلو شيش طاووق 187 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 120 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 187 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 187 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 187 جنيها، كيلو الاجنحة 73 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتنطلق المبادرة غدا الخميس، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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