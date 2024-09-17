السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نعمل مع مصر على وضع معايير صناعة السيارات

أكدت هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية لدى مصر، أنه سيتم عقد محادثات بين مصر وأمريكا حول مستجدات اتفاقية "تيفا" في نهاية شهر أكتوبر القادم، مشيرة إلى أننا سنعمل مع مصر من خلال مجموعات ثنائية على وضع المعايير الخاصة بصناعة السيارات.

وقالت السفيرة الأمريكية إنه في عام 1999 تم توقيع اتفاقية للتجارة والاستثمار (تيفا TEFA) بين البلدين، بهدف تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، وشملت هذه الاتفاقية عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتعاون في مجال حماية البيئة.

تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وتم التوقيع على خمس اتفاقيات وأربع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، أهمها تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا في مجال البيئة وقوانين الأنشطة التجارية والتعليم، كما شمل اتفاق المشاركة تشكيل ثلاث لجان تتولى تنفيذ اتفاق المشاركة بين البلدين، وهي: المجلس الرئاسي المصري الأمريكي، اللجنة المشتركة للتنمية الاقتصادية، والمجلس المشترك للعلوم والتكنولوجيا.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال المنتدى السنوي الأول تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير"، والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضحت السفيرة أننا نتبع خطوات ملموسة من أجل تسهيل حركة التجارة بين الاسواق وتهيئة بيئة مواتية للتجارة، بما يعود بالفائدة على مصر.