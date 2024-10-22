اعتراف خطير من دان كويل نائب الرئيس الأمريكي الأسبق

اعترف دان كويل، الذي كان نائبا للرئيس الأمريكي في عهد جورج بوش الأب، بأن الولايات المتحدة بدأت تفقد تفوقها العسكري في العالم بشكل مطرد ومتزايد.

تآكل مستمر ومطرد للتفوق التقني الأمريكي في الدفاع

وكتب دان كويل، في مقال رأي لصحيفة Wall Street Journal: "هناك تآكل مستمر ومطرد للتفوق التقني الأمريكي في الدفاع والفعاليات القتالية. يستخدم جيشنا السفن والطائرات التي تم بناؤها منذ عقود. تتقدم الصين وتتفوق على استثماراتنا في الأسلحة المستقلة، والأسلحة السيبرانية والفضائية، وكذلك الأسلحة فرط الصوتية".

وفي وقت سابق، ذكر الأدميرال مايك مولن، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة من أكتوبر 2007 إلى سبتمبر 2011، أن الصين يمكن أن تتفوق على الولايات المتحدة وقواتها المسلحة في مجال الابتكار إذا لم ينفذ البنتاجون الإصلاحات اللازمة.

القوات المسلحة الأمريكية تمر بأزمة

من جانبها، كتبت صحيفة واشنطن بوست أن القوات المسلحة الأمريكية تمر بأزمة بسبب النقص المتزايد في الأفراد وسط تراجع هيبة الخدمة العسكرية.

في يوليو الماضي، قال موقع Business Insider، إن الجيش الأمريكي سيستهلك كل الذخيرة الموجودة لديه خلال 30 يوما فقط من القتال مع الصين، وتساءل: ماذا سيحدث عند ذلك للولايات المتحدة.

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