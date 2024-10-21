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خارج الحدود

سيادة عسكرية في الأرض والجو، إسرائيل تبلغ أمريكا شروطها لإنهاء الحرب في لبنان

الحرب على لبنان،
الحرب على لبنان، فيتو

أكد مسئولون، أن إسرائيل عرضت على الولايات المتحدة شروطها للموافقة على حل دبلوماسي ينهي الحرب على لبنان، بما يسمح للنازحين على جانبي الحدود بالعودة لمنازلهم.

إسرائيل تقدم إلى أمريكا وثيقة شروط لوقف الحرب

وقال موقع "إكسيوس" الأمريكي إن إسرائيل قدمت إلى أمريكا، الأسبوع الماضي، وثيقة تتضمن شروطها لوقف الحرب على لبنان.

وقالت مصادر: إن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أرسل الوثيقة، يوم الخميس الماضى، إلى هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي، الذي يزور لبنان اليوم.

وقال مسئولون إسرائيليون، إن "الوثيقة كانت نتيجة مناقشات وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، مع وزارة الدفاع على المبادئ التي تطالب تل أبيب، بأن تكون جزءًا من أي حل دبلوماسي لإنهاء الحرب ضد حزب الله".

منع حزب الله من التسليح وسيادة إسرائيل على الحدود والسماء 

وكشفت المصادر، إن "أحد المطالب هو السماح للجيش الإسرائيلي بالتأكد من منع حزب الله من إعادة تسليح وبناء بنيته التحتية العسكرية في الجنوب اللبناني القريب من الحدود".

كما تطالب إسرائيل أيضًا بتمتع سلاحها الجوي بحرية العمل في المجال الجوي اللبناني.

شروط إسرائيل تخالف نص القرار رقم 1701

ويتعارض هذان المطلبان مع قرار مجلس رقم 1701، الذي ينص على أن القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، هما المسؤولان عن تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقال مسؤول إسرائيلي: "لا نريد تجاوز القرار 1701، ورسالتنا الرئيسية هي أنه إذا بذل الجيش اللبناني ويونيفيل المزيد من الجهود، فإن الجيش الإسرائيلي ستبذل جهدًا  أقل والعكس صحيح".

وقال مسؤول أمريكي، إن "من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على هذه الشروط، التي من شأنها أن تقوض سيادة لبنان بشكل كبير".

ووصل مبعوث الرئيس الأمريكي إلى بيروت اليوم الاثنين، وعقد لقاء مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومسؤولين لبنانيين آخرين لمناقشة المطالب الإسرائيلية. 

وقال المبعوث الأمريكي إن "لبنان وإسرائيل لم ينفذا مطلقًا القرار 1701 بشكل كامل، وهو ما ساهم في الصراع الذي نشهده اليوم".

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إسرائيل وقف الحرب على لبنان نتنياهو حزب الله القرار رقم 1701

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