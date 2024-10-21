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خارج الحدود

أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يتمرد على أمريكا

نتنياهو وبايدن، فيتو
نتنياهو وبايدن، فيتو

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون والعلوم السياسية، إن تسريبات الوثائق الخاصة بالضربة الإسرائيلية المنتظرة لـ إيران من الممكن أن تسمى ببالون اختبار من قبل الإدارة الإسرائيلية لترى مدى ردة الفعل الأمريكية والإيرانية.

 

تمر نتنياهو على الإدارة الأمريكية

وأضاف «الحرازين»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الكل يعلم أنه هناك حالة من التمرد من قبل رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الإدارة الأمريكية والتمرد وصل لأكثر من ذلك بعد التواصل المباشر من نتنياهو مع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة.

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طلب الإدارة الأمريكية من نتنياهو 

وأشار إلى أن نتنياهو لا ينصاع إلى الإدارة الأمريكية وأصبح لا يلتزم بكل ما تقوله الإدارة الأمريكية:«الإدارة الأمريكية طلبت من بنيامين نتنياهو عدم توجيه ضربات إلى المنشآت النووية والنفطية بإيران لعدم توسع رقعة الصراع بالمنطقة».


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نتنياهو إيران ترامب الإدارة الامريكية المنشآت النووية والنفطية بإيران

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