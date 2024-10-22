الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

مطعم بيتزا، فيتو
مطعم بيتزا، فيتو

 استنفر طبق بيتزا بشكل مثير وبادرت الشرطة الألمانية على الفور بالتحري والتحقيق بعد أن أصبح الأكثر مبيعًا؛ ما أثار الشكوك لدى السلطات.

طبق بيتزا الأكثر مبيعا في ألمانيا

 واكتشفت الشرطة الألمانية مطعمًا يبيع البيتزا مع الكوكايين كطبق جانبي مستلهمًا هذه الفكرة من فيلم سينمائي ألماني، وذلك في البلدة القديمة في مدينة دوسلدورف غرب البلاد.

ويدرج المطعم البيتزا الخاصة تحت رقم 40 على قائمة الطعام، وقال مدير الشرطة الجنائية ميشائيل غراف فون مولتكه في دوسلدورف: إن "هذه كانت واحدة من أكثر أنواع البيتزا مبيعًا".

 

وبينت المعلومات الى أن صاحب المطعم (36 عامًا) ألقى حقيبة تحتوي على مخدرات من نافذة شقته، عندما قرع أفراد الشرطة باب الشقة لإلقاء القبض عليه.

 

بيتزا الكوكايين والقنب

وذكرت الشرطة أن الحقيبة "سقطت مباشرة بين أذرع أفرادها"، وتم ضبط 1,6 كيلوجرامًا من الكوكايين، و400 جرام من القنب، و268 ألف يورو نقدًا.

وأثناء التحقيقات اللاحقة، عثر المحققون على ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم من موردي المخدرات بالإضافة إلى اثني عشر مشتبهًا بهم آخرين. وشارك 150 شرطيًا في هذه المهمة في الأسبوع الماضي لإنهاء هذه الأنشطة.

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