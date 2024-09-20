طريقة عمل بيتزا صحية بمكونات بسيطة واقتصادية

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من المعجنات الشهيرة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم ولها شهرة واسعة على مستوى العالم.

وطريقة عمل البيتزا، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل البيتزا الصحية.

مكونات عمل البيتزا الصحية:-

الفلفل الحار أو الحلو أو ألوان حسب الرغبة

زيت زيتون

مشروم

بروكلي مسلوق

زعتر

ملعقة صغيرة من كل من

الخل

الثوم البودر

الريحان

الفلفل الاسود

جبن خالى من الدهون

أنواع الجبن اختياري حسب الرغبة

للبيتزا

3 أكواب دقيق شوفان

حليب سائل أو بودر

ملعقة خميرة

ملعقة زيت زيتون

ثلاثة أرباع كوب ماء.

طريقة عمل البيتزا الصحية:-

ضعي الخميرة في وعاء مع نصف كوب ماء دافئ وملعقة من السكر، وتركها دقائق حتى ترتفع.

قومي بخلطها مع الدقيق والزيت والملح والحليب

عجن كل تلك المكونات جيدًا ثم تركها في مكان بدرجة حرارة دافئة حتى تختمر.

القيام بتقطيع الفلفل الألوان وشرائح البصل والطماطم إلى مكعبات صغيرة ثم نقوم بتشويحهم قليلًا على نار هادئة مع إضافة الزعتر والبروكلي.

القيام بفرد العجينة في صينية والقيام بدهن صلصة الطماطم فوقها والتي يمكن أن نضيف إليها قليلًا من الخل وبودر الثوم والريحان والفلفل الأسود، وذلك بعد أن تخمر العجينة جيدًا.

قومي بتوزيع الزيتون والجبن والمكونات الأخرى للخلطة على العجينة بشكل متساوي.

تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق، ثم وضع الصواني به، وترك البيتزا تنضج لمدة تتراوح 20 دقيقة.

نترك البيتزا دقيقة على الأقل لترتاح بعد خروجها من الفرن، وبعد ذلك تضاف بعض أوراق الأعشاب الطازجة قبل أن تقطع البيتزا، وتصبح جاهزة لتقديمها.

البيتزا الصحية

ولعمل البيتزا فى فى المنزل

مكونات عمل البيتزا:

كيلو دقيق فاخر منخول

بيضة

كوب زبادي

2 ملعقة مايونيز

ربع كوب زيت

رشة ملح

ملعقة سكر

كوب ماء دافئ

كيس خميرة فورية

رشة زعتر حسب الرغبة

لصلصة البيتزا

2 ملعقة صلصة طماطم

فص ثوم مفروم

ملح

فلفل اسود

ملعقة خل ابيض

ربع كوب ماء

للحشو

مكعبات طماطم

مكعبات فلفل رومي

بصل شرائح

جبن شيدر مبشور

جبن موزاريلا مبشور

جبن رومي مبشور

حلقات زيتون

هوت دوج أو بسطرمة

ويمكن إضافة أي نوع لحوم حسب الرغبة

طريقة عمل البيتزا:

نحضر بولة ونضع بها الخميرة والسكر والماء ونقلب جيدا، ونتركه جانبا.

ثم نحضر بولة عميقة وكبيرة وننخل بها الدقيق ثم نحدث حفرة بالمنتصف ونضع بها البيض والزيت والزبادي والملح والمايونيز، ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نضيف الماء المخلوط بالخميرة تدريجيا مع العجين حتى نحصل على عجينة متماسكة وغير ملتصقة باليد

ثم نضع الخميرة فى بولة ونغطيها لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

ثم نضع الخميرة فى بولة ونغطيها لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. ثم نحضر العجين ونقسمه إلى 3 قطع متساوية.

ونفرد كل قطعة في صينية فرن متوسطة الحجم.

ثم نحدث فتحات بالعجين بواسطة الشوكة.

ثم نحضر صلصة البيتزا حيث نشوح الثوم ونضيف الخل والصلصة ونقلب ثم نضيف الماء والتوابل ونتركها تتسبك قليلا ونرفعها من على النار.

ثم ندهن العجين بصلصة البيتزا ونرص فوقها الخضراوات واللحوم والزيتون والجبن.

ثم ندخل البيتزا الفرن الساخن لمدة ربع ساعة أو حتى تمام النضج وذوبان الجبن.

ثم نخرج البيتزا ونقطعها وتقدم ساخنة.