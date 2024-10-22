تباين أداء مؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام تعاملات الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع.

مؤشر "إيجى إكس 30"

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 30369 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 37634 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% عند مستوى 13330 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% عند مستوى 7821 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37 عند مستوى 11000 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% عند مستوى 3176 نقطة