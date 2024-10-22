عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بعد أربعة أيام من انقطاع للكهرباء على مستوى البلاد، عاد التيار الكهربائي إلى الغالبية الساحقة من سكان العاصمة الكوبية هافانا البالغ عددهم مليوني نسمة، وفق شركة الطاقة، لكن أنحاء عدة من الجزيرة لا تزال غارقة في الظلام.

عودة الكهرباء في كوبا

وغرقت الجزيرة البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة في العتمة منذ الجمعة بسبب عطل طرأ على محطة الطاقة الحرارية الرئيسة في البلاد؛ ما أدى إلى توقف الشبكة بالكامل.

وأمس الاثنين، كانت التغذية بالتيار عادت إلى نحو 89% من المشتركين في هافانا، وفق بيان لشركة الكهرباء نشرته البوابة الإخبارية الإلكترونية التابعة للدولة "كوبا ديبيت".

الرئيس الكوبي يكشف وضع شبكات الكهرباء

وأقر الرئيس ميغيل دياز كانيل الأحد بأن وضع شبكة الكهرباء لا يزال "معقدًا" ويتسم بـ"عدم استقرار" شديد. وفي وقت سابق، قالت الحكومة إنها تأمل في إعادة الكهرباء مساء الاثنين.

كما حذر دياز كانيل من أن حكومته لن تتسامح مع الإخلال بالنظام العام، بعدما خرج مواطنون إلى الشوارع مساء السبت والأحد للتعبير عن استيائهم.

وأفادت مصادر صحفية بأن عشرات الكوبيين، بينهم نساء يحملن أطفالًا، خرجوا حاملين القدور والمقالي في منطقة سانتو سواريز وهم يهتفون "أشعلوا النور".