الأحد 20 أكتوبر 2024
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كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

إعصار، فيتو
إعصار، فيتو

 قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير: إن كوبا أصدرت تحذيرا للسواحل الشمالية من الإعصار أوسكار الذي من المتوقع أن يصل إلى اليابسة في كوبا مساء اليوم الأحد، بحسب "رويترز".

 

 الإعصار أوسكار يهدد كوبا

وأفاد أحدث تقرير للمركز الوطني للأعاصير والصادر أمس السبت، بأن التحذير موجه لمقاطعتي هولجين وجوانتانامو.

 وذكر المركز الوطني للأعاصير في تقرير في وقت سابق أمس، أن حكومة  أصدرت أيضا تحذيرا من الإعصار أوسكار، الذي تشكل شرقي جزر توركس وكايكوس.

وهناك تحذير سارٍ بالفعل في جزر توركس وكايكوس.

فيضانات وانهيارات طينية

وقال المركز: إن الإعصار أوسكار يبعد نحو 70 ميلا (115 كيلومترا) غربي جزيرة جراند تورك ونحو 365 ميلا (590 كيلومترا) شرقي مدينة كاماواي في كوبا، وهو مصحوب برياح تصل سرعتها القصوى إلى 136 كيلومترا في الساعة.

ووفقا لأحدث تقرير، فمن المتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية في أجزاء من شرق كوبا، خاصة في سلسلة جبال سييرا مايسترا.

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