السبت 19 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

بعد ساعات من عودة الكهرباء، كوبا تعيش من جديد في ظلام دامس

كوبا،فيتو
كوبا،فيتو

ذكرت وسائل إعلام حكومية في دولة كوبا، أن شبكة الكهرباء انهارت مجددا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلاد بأكملها للمرة الثانية بعد ساعات فقط من إعلان السلطات بدء عودة الخدمة.

قطع الكهرباء في كوبا

وقالت صحيفة كوبا ديبيت الحكومية إن شركة تشغيل شبكة الكهرباء في كوبا (يو.إن.إي) أعلنت في الساعة 6:15 صباحا بالتوقيت المحلي "الانقطاع الكامل للكهرباء" في أنحاء البلاد.

وأضافت الشركة في رسالة قصيرة: "يعمل اتحاد الكهرباء على عودة (الخدمة)".

انهيار شبكات الكهرباء في كوبا

انهارت شبكة الكهرباء في كوبا لأول مرة في منتصف نهار أمس الجمعة تقريبا بعد عطل بأحد أكبر محطات الطاقة في الدولة الجزيرة، مما أدى فجأة إلى انقطاع الكهرباء عن ما يزيد على 10 ملايين نسمة.

وأمس بدأت عودة الكهرباء في مناطق متفرقة من كوبا، مما أعطى بعض الأمل في عودتها الكاملة.

ولم يقدم مشغل الشبكة أي تفاصيل حتى الآن عن سبب انهيارها مرة أخرى اليوم أو المدة التي ستستغرقها إعادة الخدمة.

 

تدهور البنية التحتية ونقص الوقود

 

وتحمل الحكومة الكوبية تدهور البنية التحتية ونقص الوقود وارتفاع الطلب مسؤولية انقطاع الكهرباء على مدى أسابيع لمدد تراوحت بين 10 و20 ساعة يوميا.

وتقول الحكومة أيضا إن الحظر التجاري الأميركي، فضلا عن العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مسؤولة عن الصعوبات المستمرة في توفير الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالنفط وصيانتها.

 

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