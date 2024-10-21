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أخبار مصر

آمر سلاح الدفاع الجوي الكويتي: حرب العبور أعادت العزة والكرامة للجيوش العربية

حفل السفارة المصرية
حفل السفارة المصرية بالكويت بمناسبة ذكري نصر أكتوبر المجيد
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قال آمر سلاح الدفاع الجوي الكويتي اللواء الركن خالد سعد: إن المشاركة الكويتية الكاملة في حرب أكتوبر جاءت تعبيرا عن تضامن عربي حقيقي، جعل من انتصار أكتوبر ملحمة تاريخية يتذكرها الجميع.


وأضاف اللواء الركن خالد سعد الذي حضر نيابة عن رئيس الأركان الفريق الركن الطيار بندر المزين في كلمة خلال حفل إقامته السفارة المصرية بالكويت، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر، إنه لا يمكن أن نتحدث عن انتصار أكتوبر دون أن نذكر دور التضامن العربي الذي كان له أثر بالغ في تحقيق هذا النصر العظيم.

وذكر أن شهر أكتوبر يحمل ذكرى لأعظم الانتصارات في التاريخ الحديث، فهو الذي أعاد للأمة العربية وللشعب المصري الكبرياء والعزة من خلال استعادة الجيش المصري أرض سيناء.
واستذكر موقف الكويت حكومة وشعبا الداعم لمصر وللحق العربي «حيث شارك المقاتلون الكويتيون في هذه الحرب ببسالة إلى جانب أشقائهم المصريين على ضفة قناة السويس فيما كانت الطائرات المصرية تدك خط بارليف».


وأشار إلى إرسال الحكومة الكويتية (قوة الجهراء) ذهبت بشكل عاجل إلى الجبهة السورية حيث تشكلت من صفوف عسكرية عدة، بينما شارك (لواء اليرموك) على الجبهة المصرية بلواء مدرع ومدفعية متقدمة واستمروا في القتال حتى وقف إطلاق النار.


وفي تصريحات له على هامش الاحتفال، قال اللواء سعد: إن هذه الحرب أعادت العزة والكرامة للجيوش العربية.


وفي كلمته التي وجهها لأبناء الشهداء، قال: «إن قمة الفخر أن يكون والدك شهيدًا، وهذه أمنية يتمناها كل شخص في الدفاع عن بلده ووالدكم نال هذه الكرامة ونسأل الله أن نلتقي بهم في الجنة».


وعن مدى استعداد الجيش الكويتي في ظل الاضطرابات التي تواجهها المنطقة، قال: «نسأل الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على جميع الدول لأن المهم أن تكون جميع الدول في استقرار تام وهذا ما نسعى اليه».

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