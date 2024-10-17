الخميس 17 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

قناع طبيعي يخلصك من النمش ويعزز من نضارة البشرة

النمش, فيتو
النمش, فيتو

 النمش من المشكلات التى تنتشر بالبشرة واغانى منها بعض الفتيات وتؤثر على مظهرهن خاصة إذا كان ينتشر بالبشرة بشكل كبير.

والنمش عبارة عن نقط ذات اللون البنى قد تكون خفيفة تنتشر على منطقة الخدين الأنف وقد تكون شديدة تنتشر بالوجه بأكمله أو بالجسم أيضا.

قناع طبيعي يخلصك من النمش

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يخلصك من النمش.

المكونات:-

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

1 ملعقة كبيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي

طريقة التحضير:

  • في وعاء، اخلطى عصير الليمون مع العسل واللبن الزبادي حتى تتجانس المكونات.
  • ضعى القناع على البشرة باستخدام قطعة قطن أو بأصابعك، مع التركيز على المناطق التي تحتوي على النمش.
  • اتركى القناع لمدة 15-20 دقيقة.
  • اشطفى وجهك بالماء الفاتر ثم جففه برفق.
  • يُفضل استخدام القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • قبل استخدامه، يُفضل إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد.
  • يُنصح باستخدام واقي الشمس لحماية البشرة من الأشعة الضارة بعد استخدام القناع.
  • بهذه الطريقة، يمكنك استخدام هذا القناع الطبيعي كجزء من روتين العناية بالبشرة للحد من ظهور النمش.
قناع يخلصك من النمش
قناع يخلصك من النمش

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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