فى فترة تغيير الفصول تجف البشرة نتيجة تغير درجات حرارة الطقس ما يسبب تشققها وفى حالة إهمال ذلك تزداد فرص الإصابة بالتجاعيد المبكرة.

وتحرص الفتيات كثيرا على العناية الجيدة بالبشرة فى هذه الفترة حفاظا على رطوبة البشرة وحمايتها من التجاعيد وتعزيز نضارتها.

قناع طبيعي لترطيب البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي لترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد خاصة فى فترة تغيير الفصول.

المكونات:-

نصف ثمرة أفوكادو

2 ملعقة عسل

ملعقة زيت جوز الهند

ملعقة عصير ليمون

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها الافوكادو ونهرسه جيدا.

ثم نضيف له العسل وزيت جوز الهند وعصير الليمون ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من التكتلات.

اغسلي وجهك جيدًا بماء دافئ لتنظيفه.

ضعي القناع على وجهك باستخدام أصابعك، مع التركيز على المناطق المعرضة للتجاعيد مثل الجبين وحول العينين.

اتركي القناع لمدة 20-30 دقيقة.

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لإغلاق المسام.

هذا القناع يجدد رطوبة البشرة ويحافظ على نعومتها، ويساهم في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة بفضل مضادات الأكسدة، كما يمد البشرة بالعناصر الغذائية اللازمة.

يمكنك استخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

بالتزامن مع استخدام القناع، احرصي على شرب كمية كافية من الماء وتناول غذاء متوازن للحفاظ على صحة بشرتك.

ترطيب البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.