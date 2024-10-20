الأحد 20 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

قناع الكركدية الطبيعي لنضارة البشرة والحفاظ على شبابها

نضارة البشرة
نضارة البشرة

نضارة البشرة والحفاظ على شبابها من الأمور التى تحرص عليها الفتيات كثيرا حفاظا على جمالهن وجاذبيتهن والحماية من ظهور التجاعيد المبكرة.

ونضارة البشرة وشبابها يلزم الترطيب اليومى وتنازل الخضروات والفواكه الطازجة وشرب العصائر الطبيعية والماء الوفير مع تطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة.

قناع الكركدية الطبيعي لنضارة البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الكركدية الطبيعي لنضارة البشرة والحفاظ على شبابها.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من زهور الكركدية

ملعقة كبيرة من عسل النحل

ملعقة كبيرة من الزبادي (اختياري)

طريقة التحضير:-

  • اطحنى زهور الكركدية المجففة حتى تتحول إلى مسحوق ناعم.
  • اخلطى المسحوق مع العسل والزبادي حتى يتكون معجون.
  • نظفى وجهك جيدا ثم ضعى القناع على الوجه والرقبة.
  • اتركى القناع لمدة 20-30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.
  • يُفضل استخدام القناع مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
  • يُنصح بإجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام للتأكد من عدم وجود رد فعل سلبي.
  • يكرر القناع مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
نضارة البشرة 
نضارة البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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