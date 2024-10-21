بعد وفاته، من هو الداعية التركي فتح الله جولن؟

أعلنت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين عن وفاة الداعية التركي البارز، فتح الله جولن، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاة الداعية التركي فتح الله جولن

ولد فتح الله جولن في 11 نوفمبر 1938 "لأسرة معروفة بالتدين" في قرية "كوروجك" بمحافظة أرضرُوم شرقي الأناضول في تركيا.

ويتبنى فتح الله جولن رؤية تقول أن "أي حركة قائمة على الخصومة والعداء لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، وأنه يجب الانفتاح على الإنسانية بأسرها".

مسيرة فتح الله جولن

وألّف فتح الله جولن أكثر من 70 كتابا ترجم بعض منها من التركية إلى 40 لغة، وعمل إماما في مساجد تركيا قبل أن يتوسع في السبعينيات ويؤسس حركة "جولن"، التي تنتمي إليها منظمات غير حكومية، بما في ذلك مئات المدارس المختلطة ومراكز الدروس المجانية ومستشفيات ووكالات إغاثة في تركيا.

فتح الله جولن، فيتو

وأسس جولن وحركته شبكة عالمية من المدارس والجامعات التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم، وكان لفترة طويلة، حليفا للنظام الإسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ 2002، إلا أن إردوغان اتهمه بالسعي لإسقاطه، من خلال تحقيق واسع في قضايا فساد عام 2013 استهدفته ومقربين منه.

ملاحقة أردوغان لفتح الله جولن

وكان كولن ذات يوم حليفاً لأردوغان، لكن حدث بينهما خلاف كبير وألقى أردوغان باللوم عليه في محاولة عام 2016 التي استولى فيها جنود على طائرات حربية ودبابات ومروحيات، وقتل نحو 250 شخصا في محاولة الانقلاب، وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعمليات "تطهير" ضد أنصار حركة جولن بعد اتهامها بمحاولة الانقلاب عليه، وتم نقل آلاف الموظفين أو طردهم أو حتى سجنهم. كما تقدمت حكومته بدعاوى قضائية ضد ما يصفها بـ"الدولة الموازية".

وقال الداعية فتح الله جولن، في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام: إن الضغوط التي تمارسها حكومة أردوغان على حركته، "أسوأ بكثير من تلك التي كانت تمارس في عهد الانقلابات العسكرية في تركيا".

وتمت ملاحقة حركة جولن قضائيا مرارا بعد انقلابات عسكرية، وخصوصا بعد انقلاب 1980، بتهمة القيام بـ"أنشطة معادية للعلمانية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أفادت صحيفة "حرييت" التركية، بوفاة الداعية التركي فتح الله جولن في أحد المستشفيات الأمريكية عن عمر ناهز 83 عاما.

وقالت الصحيفة التركية "لقد توفى فتح الله جولن، الذي كان يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية".