وزير الخارجية التركي يؤكد وفاة فتح الله جولن

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الإثنين، وفاة فتح الله جولن، وذلك بحسب ما أفادت به شبكة “سكاي نيوز”.

وقبل وقت سابق أفادت صحيفة "حرييت" التركية اليوم الاثنين، بوفاة الداعية التركي فتح الله جولن في أحد المستشفيات الأمريكية عن عمر ناهز 83 عاما.

وفاة الداعية التركي فتح الله جولن

وقالت الصحيفة التركية "لقد توفى فتح الله جولن، الذي كان يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية".

وتتهم السلطات التركية منظمة جولن، بالتورط في محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وسبق أن طلبت تركيا من الولايات المتحدة تسليم جولن.

من هو فتح الله جولن

وأسس فتح الله جولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية متهما بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يشار إلى أن فتح الله جولن المتهم بأنه العقل المدبر لانقلاب تركيا، ولد في تركيا عام 1941، وانتقل للعيش في الولايات المتحدة في العام 1999.

فتح الله جولن داعية سياسي تركي، بدأ حياته على منابر المساجد، وتحول إلى شيخ طريقة وقائد جماعة.

مزج بين التصوف والسياسة، فحارب حزب العدالة والتنمية ذا التوجه الإسلامي، وأيّد العسكريين وتحالف مع العلمانيين.

وُلد في 27 أبريلج 1941 بقرية "كوروجك" بمحافظة أرضروم التركية، في عائلة متدينة.

الدراسة والتكوين

درس القرآن في بيت أهله على يد والدته رفيعة خانم، التي حرصت على تعليمه. يقول إنها كانت توقظه في الليل لتقرئه القرآن، وقد حفظه في زمن قياسي.

التحق بمدرسة دينية في طفولته، وكان يتردد على الدائرة الصوفية (التكية) ليتلقى تربية روحية إلى جانب العلوم الدينية التي بدأ يتلقاها من علماء معروفين.

درس النحو والبلاغة والعقائد والفقه وأصوله على يد عثمان بكتاش، ولم يهمل دراسة العلوم الوضعية والفلسفية التي تعمق في مطالعاتها ودراستها لاحقًا.

عمل إمامًا في جامع "أوج شرفلي" بمدينة أدرنة التي مكث فيها سنتين ونصف السنة، ثم بدأ عمله الدعوي في أزمير بجامع "كستانه بازاري" وفي مدرسة تحفيظ القرآن التابعة للجامع.