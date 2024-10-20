حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

تجمع متطوعون ونشطاء بيئيون اليوم، حول بحيرة جابلانيكا الواقعة جنوب البوسنة، بهدف البدء في حملة تنظيف واسعة بعد الفيضانات القاتلة التي شهدتها المنطقة مؤخرا.

حملة لتنظيف النفايات من بحيرة بحيرة جابلانيكا

ووفق موقع "يونيورز" الأوروبي، استعان السكان فى تنظيف البحيرة بالقوارب والدراجات الرباعية، لإزالة النفايات البلاستيكية، والأشجار المتساقطة، وحتى الحيوانات النافقة من مياه البحيرة التي كانت عادة نظيفة.

وقال، أحد السكان، الذي كان يعمل في قاربه لجمع القمامة: "معظم النفايات التي وجدناها مصنوعة من البلاستيك".

وأضاف: "أثناء تنظيفنا بالقرب من بوتوروفيتش بوليي، عثرنا على أبقار ميتة وأنواع مختلفة من الحطام".

أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب بلديات فى البوسنة

وضربت أمطار غزيرة ورياح قوية أربع بلديات في وسط وجنوب البوسنة يوم 4 أكتوبر، مما أدى إلى تدمير المنازل والطرق والجسور، وعزل القرى عن شبكات الطرق والكهرباء.

وكانت بلدة جابلانيكا الجنوبية والمناطق المحيطة بها الأكثر تضررا، حيث دفنت قرية تحت الصخور الناتجة عن انهيارات في مقلع على تلة قريبة.

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